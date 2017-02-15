15 февраля 2017 года

«Паллада» взяла курс на Далянь

Первый в этом году рейс для учебного парусного судна «Паллада» начался 15 февраля. За полтора месяца курсанты из Приморья и Республики Крым посетят порты Китая и Южной Кореи.

В нынешнем рейсе практику на борту учебного парусного судна Росрыболовства «Паллада» проходят 82 курсанта из филиалов Дальрыбвтуза: Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного мореходного училища, – а также 30 ребят из Керченского государственного морского технологического университета.

Планируется, что парусник пробудет в плавании 45 суток и за это время посетит два иностранных порта – Далянь (КНР) и Пусан (Республика Корея). В Корее экипаж и курсанты примут участие в мероприятиях, организованных генеральным консульством России в Пусане, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

В нынешний рейс «Паллада» отправилась под руководством нового капитана Сергея Толовикова. Во Владивосток парусное судно вернется в конце марта.

Fishnews