«Паллада» взяла курс на Далянь

15 февраля 2017 года
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
Власти столицы Приморья предложили внести изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, необходимые для реализации проекта по созданию рыбного рынка. Соответствующие предложения направлены в краевую администрацию.
Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
14 февраля 2017 года
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.
15 февраля 2017 года
Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.
В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.
По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.
Власти столицы Приморья предложили внести изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, необходимые для реализации проекта по созданию рыбного рынка. Соответствующие предложения направлены в краевую администрацию.
Шотландский министр рыболовства Фергус Эвинг собирается обязать рыбаков, добывающих пелагические виды, доставлять больше уловов на берег королевства. Для этого он намерен «придержать» часть квоты на скумбрию и пересмотреть требования к выдаче промбилетов.
Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.
В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока. За вознаграждение людям «гарантируют» работу в море и предоставляют трудовые договоры, которые на деле оказываются подделкой.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» может храниться как в бумажном, так и в электронном виде.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.