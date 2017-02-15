15 февраля 2017 года

Богатства Вуоксы хотят защитить цивилизованной рыбалкой

В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.

Напомним, двусторонний проект «Ради Вуоксы» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией. Его актуальность обусловлена тем, что большая часть водосбора реки находится в Финляндской Республике, а сама Вуокса протекает в основном по территории Российской Федерации. Система отнесена к водам высшей рыбохозяйственной категории, там обитают занесенные в Красную книгу России кумжа и ладожский лосось. Вуокса выполняет важную функцию сохранения и воспроизводства рыбных запасов двух стран.

Очередная встреча состоялась в финском городе Иматра, российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. Участниками совещания стали представители региональной и муниципальной власти, Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Гостей принимали администрация Иматры во главе с мэром Пертти Линтуненом, Институт природных ресурсов Финляндии, Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Суоми.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе комитета, российской делегации продемонстрировали ряд водных объектов на территории Юго-Восточной Финляндии. Также гости осмотрели места рекреационного рыболовства, созданные муниципалитетом и коммерческими организациями.

В рамках визита состоялась встреча с представителями регионального Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды и Института природных ресурсов. На повестке дня была подготовка заявки на совместный проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства, которые планируется включить в программу приграничного сотрудничества.

«В ходе встречи удалось обсудить все ключевые предложения международного проекта, финансируемого Европейским союзом. Его воплощение поднимет на новый уровень приграничное сотрудничество, развитие экономики и решение вопросов сохранения экологии двух стран, расположенных в бассейне Вуоксы. Надеюсь, что проекты будут реализованы», – подчеркнул Сергей Яхнюк.

Следующее совещание состоится в марте на российской стороне.

Fishnews