15 февраля 2017 года

Работе браконьерского цеха помешали пограничники

Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.

Рейд провели в ночь на 14 февраля, технологическая линия была организована в одном из частных подворий. Высокий забор скрывал развернувшееся производство: краб варили, разделывали и фасовали в коробки прямо на улице. Бесперебойную работу котла обеспечивал подведенный к нему газ.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, часть обнаруженного краба была уже сварена и аккуратно упакована в коробки, остальное сырье дожидалось своей очереди. Всю черновую работу выполняли нанятые местные жители.

Хозяйка участка отказалась давать какие-либо пояснения по поводу того, что творится на ее территории.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне России»). Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Fishnews