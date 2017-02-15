Новости
Пограничники обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Работе браконьерского цеха помешали пограничники

Пограничники Приморья обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Изъято около полутонны разделанных ракообразных, ущерб, по предварительной оценке, может составлять около 700 тыс. рублей.

Рейд провели в ночь на 14 февраля, технологическая линия была организована в одном из частных подворий. Высокий забор скрывал развернувшееся производство: краб варили, разделывали и фасовали в коробки прямо на улице. Бесперебойную работу котла обеспечивал подведенный к нему газ.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, часть обнаруженного краба была уже сварена и аккуратно упакована в коробки, остальное сырье дожидалось своей очереди. Всю черновую работу выполняли нанятые местные жители.

Хозяйка участка отказалась давать какие-либо пояснения по поводу того, что творится на ее территории.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил добычи водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне России»). Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Fishnews

  • Пограничники обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Пограничники обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Пограничники обнаружили нелегальное производство крабовой продукции в поселке Зарубино. Фото пресс-группы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
    • НазадМетки: краб

    Похожие новости

    15 февраля 2017 года

    Рыбаки Хабаровского края обновили абсолютный максимум по вылову

    По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.

    14 февраля 2017 года

    Дальневосточная наука делится опытом

    Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.

    13 февраля 2017 года

    Крабам нужен свой флот

    Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.

    09 февраля 2017 года

    Российский краб потеснил американского на рынке Японии

    В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

    07 февраля 2017 года

    «Продэкспо» открывает новые вкусы

    6 февраля в Москве открылась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». В тематическом салоне «Рыба и морепродукты» в этом году участвуют более 50 компаний из России и зарубежных стран.

    Крабов с «подфлажника» вернули в море

    На Камчатке расследуется уголовное дело о незаконной добыче более 13 тыс. особей синего краба, найденных на борту судна-«подфлажника». Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млн рублей.

    Лента новостей

    15 февраля 2017 года

    Богатства Вуоксы хотят защитить цивилизованной рыбалкой

    В программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» планируют включить проект по развитию экотуризма и рекреационного рыболовства. Ожидается, что эта инициатива поможет сохранить ресурсы озерно-речной системы Вуокса.

    «Паллада» взяла курс на Далянь

    Первый в этом году рейс для учебного парусного судна «Паллада» начался 15 февраля. За полтора месяца курсанты из Приморья и Республики Крым посетят порты Китая и Южной Кореи.

    Рыбаки Хабаровского края обновили абсолютный максимум по вылову

    По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.

    Во Владивостоке переоформляют земли под рыбный рынок

    Власти столицы Приморья предложили внести изменения в генплан города и правила землепользования и застройки, необходимые для реализации проекта по созданию рыбного рынка. Соответствующие предложения направлены в краевую администрацию.

    Шотландия хочет оставлять у себя больше скумбрии

    Шотландский министр рыболовства Фергус Эвинг собирается обязать рыбаков, добывающих пелагические виды, доставлять больше уловов на берег королевства. Для этого он намерен «придержать» часть квоты на скумбрию и пересмотреть требования к выдаче промбилетов.

    Для Волги пропишут единые правила рыболовства

    Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

    Осторожно: мошенники!

    В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока. За вознаграждение людям «гарантируют» работу в море и предоставляют трудовые договоры, которые на деле оказываются подделкой.

    Лед под контролем, уловы растут

    За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.

    ЕЭК разъяснила применение техрегламента

    Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» может храниться как в бумажном, так и в электронном виде.

    14 февраля 2017 года

    Соблюдение прав моряков проверят профсоюзы

    Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

    Евгений КАЦ

    Наша главная задача – эффективное правоприменение

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Все материалы

    Крупным планом

    Ветеринария: что нового?

    Ветеринария: что нового?

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.