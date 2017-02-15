Таможня стала перехватывать больше рыбной контрабанды
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
Напомним, за прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. На ввоз же задекларировано 31,7 тыс. тонн водных биоресурсов стоимостью 59,3 тыс. долларов. Наибольший объем импорта пришелся на мороженую рыбу (83% всех поставок). В основном на российский рынок поступали ВБР из Китая (73,4%), Японии (11,4%), КНДР (9,9%).
Также в 2016 г. ввезено 2,8 тыс. тонн готовой или консервированной продукции, в основном из Китая (89,6%) и Таиланда (10,2%), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
За прошлый год должностные лица морских таможен ДВТУ оформили 3449 рыбопромысловых судов - на 10% больше, чем в 2015 г. Превышение установленного временного регламента зафиксировано в трех случаях. Задержки вызваны объективными причинами: возбуждением дел о выявленных административных правонарушениях.
В 2016 г. дальневосточные таможенники возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов (в 2015 г. - 161 дело). Общий объем незаконно перемещенных товаров составил 1,7 тыс. тонн (в 10 раз больше, чем в предыдущем году). В основном злоумышленники пытались нелегально переправить живого морского ежа, краба, рыбу, кукумарию.
97% обнаруженной контрабанды пришлось на долю морских таможен ДВТУ (Камчатская, Находкинская, Сахалинская, Владивостокская). В Уссурийской таможне также выявлено большое количество таких правонарушений (на общую сумму 10 млн рублей), совершаемых в основном физическими лицами.
Кроме того, по факту незаконного перемещения ВБР таможни Дальнего Востока возбудили 39 уголовных дел (в предыдущем году - 5 уголовных дел). Перехвачено 1,9 тыс. тонн деликатесов. Чаще всего предметами преступлений являлись мороженая рыбопродукция (минтай, сельдь, камбала, горбуша, треска), краб, креветка, лососевая икра, рыбные консервы, мясо мидии, а также сушеные морепродукты.
Fishnews