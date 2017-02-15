16 февраля 2017 года

Таможня стала перехватывать больше рыбной контрабанды

За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.

Напомним, за прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. На ввоз же задекларировано 31,7 тыс. тонн водных биоресурсов стоимостью 59,3 тыс. долларов. Наибольший объем импорта пришелся на мороженую рыбу (83% всех поставок). В основном на российский рынок поступали ВБР из Китая (73,4%), Японии (11,4%), КНДР (9,9%).

Также в 2016 г. ввезено 2,8 тыс. тонн готовой или консервированной продукции, в основном из Китая (89,6%) и Таиланда (10,2%), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

За прошлый год должностные лица морских таможен ДВТУ оформили 3449 рыбопромысловых судов - на 10% больше, чем в 2015 г. Превышение установленного временного регламента зафиксировано в трех случаях. Задержки вызваны объективными причинами: возбуждением дел о выявленных административных правонарушениях.

В 2016 г. дальневосточные таможенники возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов (в 2015 г. - 161 дело). Общий объем незаконно перемещенных товаров составил 1,7 тыс. тонн (в 10 раз больше, чем в предыдущем году). В основном злоумышленники пытались нелегально переправить живого морского ежа, краба, рыбу, кукумарию.

97% обнаруженной контрабанды пришлось на долю морских таможен ДВТУ (Камчатская, Находкинская, Сахалинская, Владивостокская). В Уссурийской таможне также выявлено большое количество таких правонарушений (на общую сумму 10 млн рублей), совершаемых в основном физическими лицами.

Кроме того, по факту незаконного перемещения ВБР таможни Дальнего Востока возбудили 39 уголовных дел (в предыдущем году - 5 уголовных дел). Перехвачено 1,9 тыс. тонн деликатесов. Чаще всего предметами преступлений являлись мороженая рыбопродукция (минтай, сельдь, камбала, горбуша, треска), краб, креветка, лососевая икра, рыбные консервы, мясо мидии, а также сушеные морепродукты.

Fishnews