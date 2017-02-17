17 февраля 2017 года

Южные порты и флот приведут в порядок

Росрыболовство с другими заинтересованными ведомствами и бизнес-сообществом разрабатывает комплекс мер по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна.

Напомним, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам межрегионального форума ОНФ «Форум действий. Крым», состоявшегося 26 октября. Документ предусматривает разработку мероприятий по модернизации морского рыболовецкого флота и рыбохозяйственной инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. Приоритет в размещении заказов планируется отдать судостроительным предприятиям Республики Крым и Севастополя.

В рамках этой работы заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук провел видеоконференцию с представителями Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Азово-Черноморского теруправления, органов власти Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, а также рыбной и смежных отраслей.

Были заслушаны предложения от представителей отраслевого бизнес-сообщества. В частности, обсуждались возможность реконструкции холодильных мощностей в Новороссийске, строительство рыбных терминалов на черноморском и азовском побережьях, создание на основе государственно-частного партнерства в Севастополе рыбного терминала для комплексного обслуживания судов и перевозки продукции океанического промысла. Также на повестке дня была организация электронной площадки для торговли рыбопродукцией, строительство рыбоперерабатывающего завода и другие предложения.

Для их проработки в ближайшее время будут проведены совещания в южных регионах, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Затем федеральное агентство совместно с другими заинтересованными ведомствами выработает перечень основных мероприятий по развитию рыбохозяйственной инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне.

«Мы со своей стороны окажем промысловикам всю возможную поддержку – от помощи при строительстве нового флота до содействия в минимизации административных барьеров при выгрузке и транспортировке уловов», – пообещал Петр Савчук.

Fishnews