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Министр Александр ГАЛУШКА поддержал предложение губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА о расширении механизмов ТОР «Камчатка» на другие районы края. Фото пресс-службы регионального правительства

ТОР «Камчатка» может вырасти за счет новых районов

Предложение губернатора Владимира Илюхина о расширении границ ТОР «Камчатка» нашло поддержку в Минвостокразвития. По мнению главы региона, распространение льготного режима на новые территории станет стимулом для инвестиций.

Камчатские инвесторы вкладывают в рыбопереработку

«На финише решение вопроса по Елизовскому району. Вся территория будет отнесена к территории свободного порта Владивосток. Сегодня также говорили о возможности для бизнеса стать резидентами ТОРа в Карагинском и Соболевском районах. Речь идет о рыбопромышленном комплексе, о строительстве новых рыбоперерабатывающих мощностей на территории этих районов. Вложения около 1,5 млрд рублей, это наш камчатский бизнес», – рассказал губернатор Владимир Илюхин по итогам совещания, которое в рамках рабочей поездки в регион провел глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Одним из инициаторов инвестпроекта в Карагинском районе стала компания ООО «Укинский Лиман». Инвестор планирует построить современный завод по переработке рыбной продукции с комплексом производственного и холодильного оборудования, рассчитанный на 155 новых рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края. Объем инвестиций по проекту составляет более 1,1 млрд рублей.

Другой инвестор, ООО «Витязь-Авто», намерен построить рыбоперерабатывающий комплекс мощностью 150 тонн готовой продукции в сутки в селе Устьевое Соболевского района. Объем инвестиций в предстоящее строительство превышает 200 млн рублей.

Заявки по этим проектам уже направлены в Корпорацию развития Дальнего Востока в рамках ТОР «Камчатка». По мнению Владимира Илюхина, расширение льготных режимов на другие территории края позволит стимулировать рост инвестиций в развитие региона.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока поддержал предложение главы Камчатского края. «На Камчатке и в любом регионе Дальнего Востока действует следующий принцип: если есть интерес инвестора и нужно помочь реализации инвестиционных проектов, то будут предоставляться необходимые налоговые режимы и меры поддержки, – подчеркнул Александр Галушка. – Такое обращение поступило от камчатских инвесторов, и мы поддерживаем предложение региона о расширении границ действующей ТОР».

Законодательство о ТОР и свободном порте предложили унифицировать

«Мы сегодня говорили о возможности унификации законодательства о ТОР и сводном порте, чтобы избежать слишком долгих процедур расширения режимов на новые территории, – сообщил глава Камчатского края о результатах обсуждения этого вопроса с министром. – Для бизнеса появится реальная возможность практически в любой точке Камчатки, где он собирается реализовать свой проект, стать резидентом или ТОР, или свободного порта, получив соответствующие меры государственной поддержки».

По словам главы Минвостокразвития, в ходе заседания наблюдательного совета свободного порта Владивосток в Камчатском крае участники обсудили возможные механизмы упрощения административных процедур при расширении особых режимов. «Речь шла о том, чтобы сделать один механизм распространения режимов, – уточнил Александр Галушка. – Наверное, было бы разумнее это делать актами Правительства не только для ТОРов, но и для Свободного порта». Поручение проработать этот вопрос дано правовому департаменту Минвостокразвития.

Fishnews

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