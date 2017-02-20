Рыбным хозяйствам Зауралья грозят заморы

Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин . Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.

В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставят 21 озеро для пастбищной аквакультуры. В них предлагается разводить муксуна, пелядь, чира, сибирскую ряпушку, карася и щуку.

Правительственная подкомиссия во главе с вице-премьером – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым одобрила проект Концепции развития аквакультуры в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Евразийская экономическая комиссия представила концепцию развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Документ предполагает двукратное увеличение производства, разведения и выращивания рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей к 2020 г. – до 350 тыс. тонн.

В сфере охраны рыбоводных участков подготовлены законодательные изменения, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, правительство сможет установить особенности работы частных охранников в этой области.

Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.

Избежать штрафов помогут чек-листы Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.

Дальневосточная наука показала результат Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.

Рыбаков и судовладельцев Исландии помирила мойва Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.

Серый кит пошел на поправку Международные природоохранные организации отметили постепенный рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных компаний.

Новгородские власти готовятся к расчистке Ильменя В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.

Клыкача поймать непросто В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.

Рыбаков волнуют таможенные нюансы Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.

Инвестиционные квоты встраивают в общую систему Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.

Сахалин подготовил «рыбную» программу На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».