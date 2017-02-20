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Добыча клыкача в водах Антарктики. Фото компании «Антей»

Клыкача поймать непросто

В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.

Время имеет значение

Клыкачовая путина в водах Антарктики завершилась, суда «Антея» - «Спарта» и «Угулан» - с уловами на борту направляются в Пусан. «Поставленных целей мы не вполне достигли, освоено примерно 70% от запланированного. Однако полученный результат можно признать удовлетворительным, промысел был целесообразен и рентабелен», - сообщил Fishnews директор компании Андрей Поломарь.

По его словам, зайдя перед началом промысла в порт Сува на Фиджи для бункеровки и небольшого пополнения запасов, суда вместо одного дня потратили четыре. Впоследствии этих нескольких дней «Антею» не хватило для успешного начала добычи.

«Мы пришли к разрешенным местам промысла, когда они уже были открыты и остальные компании приступили к добыче. Пока наши суда достигли первого подрайона, квоту там выбрали и рыбалка смещалась все южнее», - отметил Андрей Поломарь. Флоту «Антея» пришлось догонять иностранных коллег, и в итоге это опоздание довольно ощутимо сказалось на конечном результате.

Ярус ярусу рознь

Кроме того, промвооружение «Спарты» и «Угулана» отличается от того, что установлено на судах других компаний, осваивающих клыкача.

«В отличие от судов, ведущих промысел с использованием оборудования фирмы Mustad – Autoline, мы применяем трот-ярус, - рассказал руководитель службы добычи «Антея» Андрей Золотарев. - Это две совершенно разные системы промысла, хотя принцип один и тот же - лов рыбы на крючок. Оборудование фирмы Mustad – Autoline - это действительно целая система высокотехнологичного дорогостоящего оборудования промышленного производства, которая предполагает минимальное использование ручного труда. Для трот-яруса же оснастка изготавливается силами экипажа, а промысловое оборудование ограничивается практически одной выборочной лебедкой. Это уменьшает затраты на подготовку к промыслу, но предполагает использование большого количества ручного труда. У каждого способа есть свои плюсы и минусы».

Специалист отметил, что автоматическое наживление Autoline всегда хуже по качеству, тогда как ручное у трот-яруса обеспечивает 100% наживление». Также с оборудованием Mustad – Autoline сложнее работать на тяжелых грунтах - чаще бывают потери промыслового вооружения.

Кроме того, на крючки Autoline во много раз чаще цепляются различные донные организмы, которые Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) относит к «уязвимым морским экосистемам» и жестко ограничивает их вылов.

Но существующие плюсы, которые выражаются в увеличении не только скорости обработки яруса, но и площади охвата за счет большего количества точек лова (в 7-8 раз) на одном ярусе одинаковой длины, говорят о несомненной эффективности промысла системой Autoline, подчеркнул руководитель службы.

Он обратил внимание, что у «Спарты» и «Угулана» другая специфика, это прежде всего суда двойного назначения. «Основной промысел мы ведем в Дальневосточном бассейне на крабе, - подчеркнул специалист. - Перед каждым промысловым рейсом в Антарктиду суда дооборудуются: устанавливаем специальные конвейеры, навесы, поднимаем фальшборт – создаем площадку для нашего промвооружения, общая длина которого около 50 км. Флот же наших конкурентов специализирован конкретно под лов рыбы, им не приходится ничего переделывать. Суда, оборудованные системой Autoline, требуют существенного и дорогостоящего переоборудования для смены вида промысла, и обычно такие работы не производятся. Тогда как установка трот-яруса дает возможность вести крабовый промысел фактически с минимальным переоборудованием».

Оборудование Mustad «Антей» собирался установить на суда в прошлом году, но не успел: изготовление, доставка и установка такого промвооружения – слишком долгий процесс. «Кроме того, нужен специально обученный экипаж. Надо искать не только мастеров добычи, которые умеют работать с таким оборудованием, но и механиков наладчиков и, конечно же, матросов в палубную команду - добавил Андрей Золотарев. – Так что в совокупности переоснащение судов – это трудоемкий и сложный процесс.

В сезон 2016/17 гг. в море Росса в связи с ранним открытием районов ото льда суда с системой Autoline смогли за короткое время получить существенно больший вылов, чем суда с трот-ярусом. Суда с «Автолайном» могли выставлять большее количество порядков в сутки и быстрее перерабатывать уловы. В результате продолжительность промысла клыкача в морях Росса и Амундсена оказалась рекордно короткой (около 3 недель), и практически все квоты выбрали судами с «Автолайном».

В следующем сезоне в связи с сокращением участков промысла в районе моря Росса времени на добычу клыкача будет еще меньше. В такой ситуации использование трот-яруса на промысле будет нецелесообразным, резюмировал Андрей Золотарев. Поэтому следующий сезон «Антей» собирается начать уже с новым, современным оборудованием.

Однако где точно будет проходить следующая клыкачовая путина, пока неизвестно. Компании ждут решения Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), которая должна определить новые места промысла.

Fishnews

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