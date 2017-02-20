21 февраля 2017 года

Серый кит пошел на поправку

Международные природоохранные организации отметили постепенный рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных компаний.

Ко Всемирному дню морских млекопитающих (День китов), который отмечается 19 февраля, WWF России, Международный союз охраны природы (МСОП) и Международный фонд защиты животных (IFAW) опубликовали русскоязычную версию совместного доклада по вопросам сохранения серого кита.

В докладе указано, что в настоящее время можно отметить признаки медленного восстановления популяции. Как сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России, численность китов ежегодно росла на 3-4%, увеличившись со 115 особей в 2004 г. до 174 – в 2015 г.

В докладе подчеркнута роль взаимодействия ученых, правительственных и общественных организаций и нефтедобывающих компаний: сотрудничество позволило выработать эффективные меры снижения воздействия нефтегазовых шельфовых проектов на морских млекопитающих. По мнению авторов доклада, в дальнейшем решающую роль во внедрении передового опыта долговременной защиты редких животных будет играть усиление сотрудничества ученых со всеми предприятиями региона, в том числе нефтегазовыми и рыболовецкими.

Западная популяция серых китов, зона нагула которой находится на шельфе Сахалина, занесена в Красный список МСОП как находящаяся под угрозой исчезновения. Серый кит также включен в Красную книгу РФ.

Fishnews