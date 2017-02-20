Серый кит пошел на поправку

20 февраля 2017 года
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
15 февраля 2017 года
В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока. За вознаграждение людям «гарантируют» работу в море и предоставляют трудовые договоры, которые на деле оказываются подделкой.
За время охотоморской минтаевой путины российские рыбаки выловили свыше 317 тыс. тонн минтая (29,6% квоты) и 57,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди. На промысле занято 113 и 8 судов соответственно.
14 февраля 2017 года
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
В течение суток сотрудники МЧС России спасли более 20 рыбаков в разных уголках страны. Экстренная помощь потребовалась любителям подледного лова в Ленинградской области и на Сахалине.
09 февраля 2017 года
У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.
21 февраля 2017 года
Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.
В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
20 февраля 2017 года
В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.
Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
В сфере охраны рыбоводных участков подготовлены законодательные изменения, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, правительство сможет установить особенности работы частных охранников в этой области.