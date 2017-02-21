21 февраля 2017 года

Избежать штрафов помогут чек-листы

Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.

К проверке готовы

В прошлом году были приняты поправки в федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, введено положение о проверочных листах. Это списки контрольных вопросов для использования при проведении плановых проверок. Ответы должны однозначно свидетельствовать о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, составляющих предмет проверки.

Разрабатывать и утверждать чек-листы должны органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального контроля. Постановление от 13 февраля 2017 г. № 177 как раз и определило общие требования к порядку разработки проверочных листов.

«Определено содержание формы проверочного листа. Предусмотрена возможность оформления проверочных листов в виде электронного документа.

Формы проверочных листов будут утверждаться контрольно-надзорными органами федерального, регионального и муниципального уровня, информация о разработке проектов соответствующих актов и итогах их общественного обсуждения должна размещаться на портале regulation.gov.ru», – сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

В форме должны быть указаны вид контроля или надзора, а также вид деятельности проверяемого субъекта или объекта, их категории риска и классы опасности. Кроме того, проверочный лист должен содержать наименование органа госконтроля, а также реквизиты документов, в которых содержатся проверяемые требования. В проверочном листе также должен быть указан учетный номер проверки, по которому можно будет найти информацию в едином реестре проверок.

Предполагается, что утвержденные формы проверочных листов будут размещаться в открытом доступе на официальных сайтах контрольно-надзорных органов. Таким образом, предприниматели смогут самостоятельно, до прихода инспектора, проверить, насколько соблюдаются требования на их объекте, и своевременно устранить нарушения, отметили в пресс-службе.

Огласите весь список

Министр РФ Михаил Абызов подчеркнул, что паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» предусматривает полномасштабное использование проверочных листов в обязательном порядке по всем видам надзора с 2018 г. «До конца апреля контрольно-надзорные органы должны внести соответствующие изменения в положения о видах контроля», – рассказал он.

Министр также напомнил, что до конца февраля все контрольно-надзорные органы должны утвердить и разместить на своих сайтах исчерпывающие перечни нормативно-правовых актов, содержащих требования по каждому виду контроля.

Fishnews