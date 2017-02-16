22 февраля 2017 года

Для промысла углохвостой креветки установили срок

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 30 января 2017 г. № 39 «Об установлении ограничения рыболовства креветки углохвостой в Западно-Сахалинской подзоне в 2017 г.».

Предусматривается, что вылов этого объекта на участке в 12-мильной зоне, ограниченном с юга широтой 47º30', с севера – широтой 49º30', с запада – границей 12-мильной зоны, с востока – береговой линией, будет запрещен до конца февраля и в период с 1 июля по 31 декабря. На всей остальной части подзоны добыча не допускается круглогодично, сообщает корреспондент Fishnews. Запреты не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Fishnews