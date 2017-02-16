Для промысла углохвостой креветки установили срок

16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
15 февраля 2017 года
По итогам 2016 г. общий вылов предприятий рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края составил 375 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Такой результат стал очередным абсолютным максимумом за последние 25 лет.
14 февраля 2017 года
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
13 февраля 2017 года
В Приморском крае таможенники остановили следующую в КНР партию свежемороженой креветки. Выяснилось, что фактический вес вывозимого товара более чем на 6 тонн превышает указанный в сопроводительных документах.
09 февраля 2017 года
У юго-западного побережья Сахалина ученые обнаружили повышенную концентрацию фенолов. Максимальные уровни их содержания в морской воде достигали 1,1-2 ПДК в марте-апреле и в июле-сентябре прошлого года.
26 января 2017 года
Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.
В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.
21 февраля 2017 года
В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.