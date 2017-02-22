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РФ и Иран готовятся к особым условиям торговли

Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Возможности подготовки временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом обсуждались в ходе рабочего визита в страну первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова. Рассматривалась и тема заключения преференциального торгового соглашения с Ираном. Вопросы обсуждались на переговорах с министром промышленности, шахт и торговли Мохаммадом Резой Нематзаде и министром информационно-коммуникационных технологий Ирана Махмудом Ваези. С российской стороны в переговорах также приняли участие министр энергетики Александр Новак и член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ, Игорь Шувалов встретился с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири. По итогам встречи первый вице-премьер РФ заявил, что российская сторона удовлетворена высоким уровнем конструктивного диалога и партнерским характером взаимодействия между двумя странами. Он также отметил, что Россия и Иран активно сотрудничают по многим направлениям как в рамках двусторонних отношений, так и в многосторонних форматах, в частности в ООН и ШОС.

В марте текущего года ожидается визит иранского президента Хасана Роухани в Москву. К этому времени, отметил Игорь Шувалов, соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном «должно быть финализировано».

Ранее председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что Иран входит в число стран, приоритетных для Евразийского экономического союза с точки зрения создания зоны свободной торговли.

Напомним, что одна из перспективных сфер сотрудничества между Ираном и Россией – рыбная торговля. Иранская сторона неоднократно выражала заинтересованность в увеличении поставок продукции из водных биоресурсов в РФ.

Fishnews

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