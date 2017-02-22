Инвесторы получат новую ТОР

22 февраля 2017 года
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
21 февраля 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в порядок распределения общих допустимых уловов по видам квот. Регламентировано, как поступать с объемами, по которым не предоставлено право на вылов.
Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.
22 февраля 2017 года
Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.
В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.
В рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Росрыболовство планирует вынести на широкое обсуждение концепцию стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 г.
С января суда «Интеррыбфлота» добыли уже более 4,5 тыс. тонн минтая, всего компания планирует освоить в этом году около 30 тыс. тонн.
Визит иранского президента Хасана Роухани в Москву ожидается в марте. К этому времени должно быть финализировано соглашение о создании между ЕАЭС и Ираном зоны свободной торговли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Завод по глубокой переработке рыбы и морепродуктов в сахалинском Невельске собираются запустить уже осенью 2017 г. Первые партии продукции нового предприятия должны появиться в островном регионе.
Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Сроки добычи отличаются от тех, что были установлены в прошлом году.
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
Партия рыбного филе задержана в порту Санкт-Петебурга. Продукция вызвала подозрение у сотрудников Россельхознадзора из-за следов переклейки ярлыков. Решено вернуть рыбу в Китай.
21 февраля 2017 года
В АСРФ предложили установить виновность сторон в случае неисполнения строительного контракта по инвестквотам. По мнению членов ассоциации, это позволит избежать несправедливого возложения вины лишь на инвестора-квотодержателя.