22 февраля 2017 года

Инвесторы получат новую ТОР

Выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» в Хабаровском крае ожидается в марте. Механизмы планируется использовать в том числе для развития береговой рыбопереработки.

Напомним, что решение о создании территории опережающего развития в Николаевском районе в декабре поддержала подкомиссия, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Согласно проекту постановления, ТОР будет сформирована в городских поселениях Николаевск-на-Амуре, поселок Многовершинный, Иннокентьевском, Оремифском, Красносельском, Члянском сельских поселениях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, выход постановления правительства о создании территории опережающего развития «Николаевск» планируется в марте текущего года.

Рыбная отрасль одна из основных в Николаевском районе. Механизм ТОР планируется использовать в том числе и для дальнейшего развития береговой переработки водных биоресурсов. Речь идет о современных производствах, с полным циклом переработки, рассказали ранее в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна.

Создание территории опережающего развития должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

Fishnews