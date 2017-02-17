27 февраля 2017 года

Вице-президентом Ассоциации «Ярусный промысел» стал Вячеслав Бычков

Вице-президентом Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков, ранее работавший в ВАРПЭ. На новом месте он продолжит заниматься вопросами совершенствования контрольно-надзорной деятельности в рыбной отрасли.

Вице-президента Ассоциации «Ярусный промысел» избрали на общем собрании организации. «Я буду заниматься примерно тем же, чем занимался в ВАРПЭ, - рассказал Fishnews Вячеслав Бычков. – В частности, взаимодействием с правоохранительными органами по вопросам контроля и надзора в сфере охраны морских биоресурсов».

По словам Вячеслава Бычкова, предстоит большая работа по устранению излишних административных барьеров, которые влекут за собой финансовые и промысловые потери. Например, требования о прохождении морских контрольных пунктов (точек) российскими промысловыми судами.

Больным вопросом вице-президент ассоциации назвал сопровождение проекта поправок в закон о госгранице, позволяющих судам с «закрытой границей» проходить через Первый Курильский пролив. «Все знают, какие рыбаки несут потери из-за того, что не могут ходить Первым Курильским: сейчас перемещаясь из одного района в другой, они нарушают закон», - констатировал Вячеслав Бычков.

Также на повестке дня необходимость отмены требования о контроле перегруза в море. «Мы полагаем, что эта норма избыточная, поскольку согласно закону суда доставляют уловы и рыбопродукцию на российскую территорию, - обратил внимание собеседник Fishnews. - Поэтому процедура контроля в море просто не нужна, к тому же судовладельцы теряют промысловое время: инспектора нужно дождаться, пересадить, подождать, пока он оформит бумаги… Законодательство шагнуло далеко вперед, но эта лишняя норма сохранилась в законе об исключительной экономической зоне».

Вячеслав Бычков также обратил внимание на проблемы с реализацией приказа Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК) и их видов». «Периодически у пограничных органов возникают вопросы в части опломбировки внешних блоков ТСК, судовладельцам грозит административная ответственность. Это вызывает недоумение, ведь рыбопромышленные компании вообще ни при чем, они поставили средства контроля, которые им сказали, а опломбировкой занимается сервисная компания, которой платят за установку, проверку, замену ТСК», - подчеркнул вице-президент АЯП.

Он отметил, что по-прежнему актуален вопрос о признании тароупаковочных материалов судовыми припасами. «Дана масса поручений, но проблема пока не решена, хотя локально судовладельцы суды выигрывают, то есть уже наработана система, определенная практика», - заметил Вячеслав Бычков.

Fishnews