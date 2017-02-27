27 февраля 2017 года

Япония подготовила план по совместной работе на Курилах

По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.

Напомним, в декабре премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин договорились о реализации совместной инициативы по развитию южных Курильских островов. Работу планируется вести по пяти направлением: рыболовство, марикультура, туризм, медицина и охрана окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews

Как пишет информагентство Nikkei, 18 марта чиновники двух стран встретятся в Токио для обсуждения предложений. Обе стороны надеются достичь соглашения по специфическим аспектам до планируемых переговоров Синдзо Абэ и Владимира Путина в апреле или сентябре. При этом встреча в апреле, по данным газеты The Japan Times, выглядит весьма вероятной.

По сведениям Nikkei, Япония хочет сделать острова популярным туристическим направлением, так как их экосистемы очень похожи на те, которые позволили полуострову Сиретоко войти в Перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Собираются японские ученые взаимодействовать с Россией и по вопросам защиты природы.

Кроме того, Страна восходящего солнца предлагает сотрудничество в области переработки лосося и другой рыбы. Россия и Япония также могут заняться совместными проектами в области аквакультуры - по выращиванию моллюска морское ушко и других дорогих морепродуктов.

Ожидается, что во время переговоров тема суверенитета над Южными Курилами так или иначе будет затронута, однако стороны постараются не делать на ней акцент.

Fishnews