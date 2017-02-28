28 февраля 2017 года

Камчатка привлекает китайские инвестиции

Корпорация развития Камчатского края (КРКК) и Государственный банк развития Китая (ГБРК) планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Китайская сторона выразила большую заинтересованность в инвестициях в проекты Камчатки, отмечают в правительстве региона.

Генеральный директор КРКК Николай Пегин и заместитель главы московского представительства ГБРК Чжао Хунту договорились продолжить контакты для подписания документа, устанавливающего официальные партнерские отношения между двумя институтами.

По словам Николая Пегина, переговоры носили позитивный характер. В ходе встречи были презентованы основные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Камчатского края.

«Китайская сторона получила исчерпывающую информацию о туристско-рекреационном кластере «Петропавловская гавань», промышленном парке «Дальнем», птицефабрике «Камчатский бройлер», других инвестиционных проектах, а также о планах по созданию в краевом центре порта-хаба на трассе Национальной арктической транспортной линии. Также мы подробно проинформировали партнеров о льготах и преференциях для резидентов созданных на полуострове территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток на Камчатке», – рассказал Николай Пегин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, Чжао Хунту заявил о большой заинтересованности Государственного банка развития Китая в финансировании объектов на территории Камчатского края.

«Заместитель главы московского представительства ГБРК также отметил глубокую проработанность инвестиционных проектов, представленных корпорацией. По его мнению, их экономическая и финансовая состоятельность, а также функциональная востребованность не вызывают сомнений», – добавил Николай Пегин.

Государственный банк развития Китая – крупнейший финансовый институт КНР, специализирующийся на инвестициях и субсидировании экономических проектов на территории иностранных государств. В России его представительство действует с сентября 2010 г. Банк финансирует экономические и социальные проекты на территориях более 90 стран мира, выданные им займы давно превысили отметку в 100 млрд долларов.

Fishnews