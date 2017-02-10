28 февраля 2017 года

Роспотребнадзор пересмотрит СанПиН по рыбному производству

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала план разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства и технических регламентов на 2017 – 2019 гг.

График, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 23 января 2017 г. № 23, опубликован на сайте ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, план предусматривает пересмотр ряда санитарных правил и норм, а также санитарных правил в пищевой промышленности. В частности, СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции». Срок подготовки – 2017 г.

Напомним, что эти СанПиН устанавливают требования для береговых рыбоперерабатывающих предприятий и судов, выпускающих рыбную продукцию.

Fishnews