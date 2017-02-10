Роспотребнадзор пересмотрит СанПиН по рыбному производству

10 февраля 2017 года
Президент ВАРПЭ Герман Зверев утвержден сопредседателем экспертной рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору.
03 февраля 2017 года
Публичные консультации проводятся по законопроекту, разработанному Роспотребнадзором. Это поправки в законы о ветеринарии, о безопасности пищевой продукции и о санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
19 января 2017 года
До конца февраля органы власти, осуществляющие контроль и надзор, должны разместить на своих сайтах исчерпывающий список нормативно-правовых актов, содержащих требования к бизнесу. Эта задача должна была быть выполнена еще в октябре, но справились не все, заявил министр Михаил Абызов.
10 января 2017 года
Благодаря изучению торговых интернет-площадок сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства смогли выявить и пресечь незаконную реализацию рыбопродукции в Нефтеюганске.
30 декабря 2016 года
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
02 декабря 2016 года
Для производителей и продавцов предлагают установить административную ответственность за неинформирование контролирующих органов о несоответствии выпущенной продукции требованиям техрегламентов, а также за непредотвращение вреда от таких нарушений.
01 марта 2017 года
Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.
С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.
Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.
Министерство сельского хозяйства РФ включило в список болезней, для борьбы с которыми могут устанавливаться ограничения, инфекционную анемию лососевых видов рыб.
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».
28 февраля 2017 года
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.