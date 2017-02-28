Новости

«Океана» призывает запретить перегрузы

Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.

На Мировом океаническом саммите (World Ocean Summit), который прошел на индонезийском Бали, неправительственная организация «Океана» (Oceana) представила доклад о перевалке морепродуктов в море. При этом были использованы данные платформы по слежению за коммерческим рыболовством Global Fishing Watch и организации SkyTruth, выявляющей угрозы для природы с помощью спутниковых снимков и борющейся с рабством на рыбацких судах. Полученная информация позволила установить места перегрузок морепродуктов, принадлежность судов, замешанных в таких рандеву, а также порты, чаще всего посещаемые транспортами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «Океана» обнаружила 5 065 морских рандеву между транспортными рефрижераторными и крупными рыбопромысловыми судами с 2012 по 2016 гг.

Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, половина всех перегрузок осуществлялась в водах РФ. В прошлом году суда под российским флагом возглавили рейтинг судов, подозреваемых в перевалках уловов, пишет портал Undercurrent News. Флот Коморских островов и Вануату занимает второе и третье места соответственно.

Перегрузка добычи на транспорты позволяет рыболовным судам оставаться в море продолжительный период, констатируют в «Океана». В докладе отмечается, что подобные действия могут носить законный характер, однако иногда они могут служить для «отмывания» нелегально добытой рыбы. Особенно это характерно для океанических вод, а также акваторий вокруг небольших островных государств, которые не могут себе позволить эффективное патрулирование.

Старший вице-президент «Океана» по США и Global Fishing Watch Жаклин Савитц отметила, что перевалка уловов может подорвать управление рыболовством, перегрузы угрожают продуктовой безопасности и способствуют неэтичным действиям в океанах. По мнению Жаклин Савитц, когда судно остается в рейсе по нескольку месяцев, это помогает скрывать количество добытой рыбы, а также мешает контролировать исполнение законов об устойчивом промысле.

Представитель «Океана» заявила, что единственным способом искоренить запрещенные действия в маре является запрет на перегрузку в море. Жаклин Савитц также предлагает обязать все суда установить системы слежения и ввести для всего рыбацкого флота требования по сообщению информации об уловах.

Согласно докладу, большое количество подозрительных перегрузок происходило в Охотском море, в удаленных частях Баренцева моря, территориальных водах Гвинеи-Биссау и недалеко от территориальных вод Аргентины и Перу.

По данным «Океана», самыми популярными портами у судов, подозреваемых в перегрузках, в 2015 г. были Владивосток, Мурманск, уругвайский Монтевидео, южнокорейский Пусан и ряд других.

Fishnews

НазадМетки: владивостокмурмансксша

Похожие новости

28 февраля 2017 года

Карп и толстолобик возглавляют топ российской аквакультуры

В 2016 г. хозяйства аквакультуры РФ вырастили 205,3 тыс. тонн водных биоресурсов, на 15,3% превысив показатель предыдущего года. Однако в общем российском вылове (свыше 4,7 млн тонн) доля рыбоводной продукции остается небольшой – чуть более 4%. В 2015 г. этот показатель составлял 3,5%.

Камчатка привлекает китайские инвестиции

Корпорация развития Камчатского края (КРКК) и Государственный банк развития Китая (ГБРК) планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Китайская сторона выразила большую заинтересованность в инвестициях в проекты Камчатки, отмечают в правительстве региона.

27 февраля 2017 года

Сахалин рассказал об успехах «Доступной рыбы»

С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.

22 февраля 2017 года

Впервые рыба ушла за рубеж через российскую биржу

Уникальная для России сделка по продаже рыбы состоялась на площадке Биржи «Санкт-Петербург»: 22 тонны камбалы, переработанной в Приморском крае, южнокорейская фирма приобрела посредством механизма биржевых (организованных) торгов.

Сахалин поделился опытом «рыбных» проектов

В Южно-Сахалинске прошла презентация региональных проектов – программы «Доступная рыба», эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне, организации публичных торгов уловами. Участники круглых столов обсудили проблемные моменты и обменялись опытом.

20 февраля 2017 года

Мурманск хочет изучить опыт Дальнего Востока по крабу

Депутаты Мурманской областной думы обсудили идею разрешить рыбакам-любителям в ЗАТО Островной добывать камчатского краба без путевок. Сейчас правила запрещают такой лов.

Лента новостей

01 марта 2017 года

РРПК улучшает финансовые показатели

Агентство RAEX по итогам 2016 г. повысило рейтинг кредитоспособности компании «Интрарос», одного из ключевых активов «Русской рыбопромышленной компании», до уровня А+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный.

«Прибрежный эксперимент» предложили распространить на другие регионы

С августа 2016 г. в Сахалинской области реализуется эксперимент по прибрежному рыболовству в шестимильной зоне. За полгода удалось получить положительные результаты и выявить слабые стороны, нуждающиеся в доработке. Опыт островного региона заинтересовал и другие субъекты Федерации.

Премия «За отвагу на море» ищет своих героев

Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.

Вместе с крабом капитан «выловил» штраф

На Сахалине вынесено судебное решение в отношении капитана «подфлажника» Izreal, пойманного на нелегальной добыче и переработке краба. Нарушителя оштрафовали на сумму более 8 млн рублей.

Инфекционная анемия лосося – повод для карантина

Министерство сельского хозяйства РФ включило в список болезней, для борьбы с которыми могут устанавливаться ограничения, инфекционную анемию лососевых видов рыб.

Юрий Трутнев оценил социальный проект рыбаков Сахалина

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».

28 февраля 2017 года

Минвостокразвития пообещало ТОР на акваториях

Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.

Процедуру утверждения ОДУ могут упростить

Росрыболовство намерено выступить с инициативой об упрощении либо упразднении процедуры общественной оценки материалов, обосновывающих общий допустимый улов. Формальные и дорогостоящие мероприятия не влияют на качество прогнозов, но при этом значительно затягивают и удорожают саму процедуру прохождения ОДУ, уверены в ведомстве.

Роспотребнадзор пересмотрит СанПиН по рыбному производству

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей опубликовала план разработки нормативных правовых актов санитарного законодательства и технических регламентов на 2017 – 2019 гг.

Премьера попросили вернуть субсидии для аквакультуры

На встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил увеличить поддержку аквакультуры и предупредил о негативных последствиях «налоговой революции» в рыбной отрасли.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

Игорь СЛОБОДЯН

Курсанты не доходят до флота после вуза

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Все интервью

Личное мнение

Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

Александр ЕРШОВ

Гибрид гибриду рознь

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

Елена ЯНУШ

Год принес положительные изменения для аквакультуры

Все материалы

Крупным планом

Ветеринария: что нового?

Ветеринария: что нового?

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.