28 февраля 2017 года

«Океана» призывает запретить перегрузы

Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.

На Мировом океаническом саммите (World Ocean Summit), который прошел на индонезийском Бали, неправительственная организация «Океана» (Oceana) представила доклад о перевалке морепродуктов в море. При этом были использованы данные платформы по слежению за коммерческим рыболовством Global Fishing Watch и организации SkyTruth, выявляющей угрозы для природы с помощью спутниковых снимков и борющейся с рабством на рыбацких судах. Полученная информация позволила установить места перегрузок морепродуктов, принадлежность судов, замешанных в таких рандеву, а также порты, чаще всего посещаемые транспортами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «Океана» обнаружила 5 065 морских рандеву между транспортными рефрижераторными и крупными рыбопромысловыми судами с 2012 по 2016 гг.

Согласно докладу, опубликованному на сайте организации, половина всех перегрузок осуществлялась в водах РФ. В прошлом году суда под российским флагом возглавили рейтинг судов, подозреваемых в перевалках уловов, пишет портал Undercurrent News. Флот Коморских островов и Вануату занимает второе и третье места соответственно.

Перегрузка добычи на транспорты позволяет рыболовным судам оставаться в море продолжительный период, констатируют в «Океана». В докладе отмечается, что подобные действия могут носить законный характер, однако иногда они могут служить для «отмывания» нелегально добытой рыбы. Особенно это характерно для океанических вод, а также акваторий вокруг небольших островных государств, которые не могут себе позволить эффективное патрулирование.

Старший вице-президент «Океана» по США и Global Fishing Watch Жаклин Савитц отметила, что перевалка уловов может подорвать управление рыболовством, перегрузы угрожают продуктовой безопасности и способствуют неэтичным действиям в океанах. По мнению Жаклин Савитц, когда судно остается в рейсе по нескольку месяцев, это помогает скрывать количество добытой рыбы, а также мешает контролировать исполнение законов об устойчивом промысле.

Представитель «Океана» заявила, что единственным способом искоренить запрещенные действия в маре является запрет на перегрузку в море. Жаклин Савитц также предлагает обязать все суда установить системы слежения и ввести для всего рыбацкого флота требования по сообщению информации об уловах.

Согласно докладу, большое количество подозрительных перегрузок происходило в Охотском море, в удаленных частях Баренцева моря, территориальных водах Гвинеи-Биссау и недалеко от территориальных вод Аргентины и Перу.

По данным «Океана», самыми популярными портами у судов, подозреваемых в перегрузках, в 2015 г. были Владивосток, Мурманск, уругвайский Монтевидео, южнокорейский Пусан и ряд других.

Fishnews