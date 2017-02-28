28 февраля 2017 года

Минвостокразвития пообещало ТОР на акваториях

Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.

О том, как планируется менять законодательство в сфере территорий опережающего развития, рассказали на сессии «Повышение эффективности инвестиций – ТОСЭР» Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас подготовлены три законопроекта о внесении изменений в базовый закон о территориях опережающего социально-экономического развития, рассказала директор департамента регионального развития Правительства РФ Лиана Пепеляева. Документ, подготовленный Минвостокразвития, носит комплексный характер и касается различных отраслевых аспектов функционирования ТОР. «В том числе предполагается предусмотреть положения, которые дадут возможность создания ТОР не только на земельных участках, но также и на поверхностных водных объектах. Предполагается корректировка процедуры контроля и надзора, а также таможенного администрирования в ТОРах. Предполагается предоставить правительству возможность определять показателя эффективности функционирования ТОР. И еще целый ряд других положений», – описала законопроект руководитель департамента.

Два других документа подготовлены Минэкономразвития. Первый, разработанный министерством совместно с рядом ведомств и госкорпораций, касается процедуры создания ТОР на территориях, прилегающих к ЗАТО. Второй, по словам Лианы Пепеляевой, касается сложных вопросов разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в части градостроительной деятельности.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков отметил, что ведомство очень плотно работает с инвесторами в рамках ТОР, постоянно получает от них обратную связь. Изменения законодательства готовятся совместно с резидентами. «Мы очень внимательно смотрим на правоприменительную практику. Сегодня было сказано, что мы будем в ТОР включать акваторию, – это тоже запрос бизнеса, инвесторов, которые хотят заниматься на Дальнем Востоке аквакультурой, рыболовством, а в силу закона сегодня не могут получать все эти льготы. В силу того, что их деятельность ведется не на земельном участке, а на воде. Соответствующие поправки мы в ближайшее время сделаем», – пообещал замглавы Минвостокразвития.

Fishnews