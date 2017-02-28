Минвостокразвития пообещало ТОР на акваториях
Минвостокразвития внимательно следит за правоприменительной практикой по территориям опережающего развития, отметил замминистра Александр Крутиков. Предполагаются изменения по созданию ТОР на поверхностных водных объектах.
О том, как планируется менять законодательство в сфере территорий опережающего развития, рассказали на сессии «Повышение эффективности инвестиций – ТОСЭР» Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», сообщает корреспондент Fishnews.
Сейчас подготовлены три законопроекта о внесении изменений в базовый закон о территориях опережающего социально-экономического развития, рассказала директор департамента регионального развития Правительства РФ Лиана Пепеляева. Документ, подготовленный Минвостокразвития, носит комплексный характер и касается различных отраслевых аспектов функционирования ТОР. «В том числе предполагается предусмотреть положения, которые дадут возможность создания ТОР не только на земельных участках, но также и на поверхностных водных объектах. Предполагается корректировка процедуры контроля и надзора, а также таможенного администрирования в ТОРах. Предполагается предоставить правительству возможность определять показателя эффективности функционирования ТОР. И еще целый ряд других положений», – описала законопроект руководитель департамента.
Два других документа подготовлены Минэкономразвития. Первый, разработанный министерством совместно с рядом ведомств и госкорпораций, касается процедуры создания ТОР на территориях, прилегающих к ЗАТО. Второй, по словам Лианы Пепеляевой, касается сложных вопросов разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в части градостроительной деятельности.
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков отметил, что ведомство очень плотно работает с инвесторами в рамках ТОР, постоянно получает от них обратную связь. Изменения законодательства готовятся совместно с резидентами. «Мы очень внимательно смотрим на правоприменительную практику. Сегодня было сказано, что мы будем в ТОР включать акваторию, – это тоже запрос бизнеса, инвесторов, которые хотят заниматься на Дальнем Востоке аквакультурой, рыболовством, а в силу закона сегодня не могут получать все эти льготы. В силу того, что их деятельность ведется не на земельном участке, а на воде. Соответствующие поправки мы в ближайшее время сделаем», – пообещал замглавы Минвостокразвития.
Fishnews