01 марта 2017 года

Юрий Трутнев оценил социальный проект рыбаков Сахалина

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область осмотрел учебно-тренировочный центр «Восток».

Проект реализуется фондом «Родные острова» совместно с учредителями. На территории «Востока» располагаются жилые корпуса, многофункциональный спортивный центр, столовая и другие необходимые объекты инфраструктуры.

Учебно-тренировочный центр «Восток» должен стать сахалинской кузницей спортивных кадров. «Остров нуждался в таком объекте, поэтому рыбопромышленники решили вложить свои средства в некоммерческий проект, – рассказал Fishnews представитель инвестора Сергей Довидович. - Это наши инвестиции в развитие родного края, инвестиции в людей. Для многих ребят наличие домашней тренировочной базы такого уровня, аналогов которой на Дальнем Востоке нет, может стать шансом попасть в профессиональный спорт. Объект строится таким образом, что бок о бок с детьми будут жить и тренироваться спортсмены-профессионалы, что, безусловно, послужит источником вдохновения. Мы не ставим перед собой цели окупить УТЦ «Восток» после сдачи. Повторюсь, это социальный проект, это наши вложения в развитие островного сорта, в подрастающее поколение».

Как отметил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, в ДФО центр по праву может считаться единственной спортивной базой, способной обеспечить всем необходимым спортсменов и команды самого высокого уровня, включая национальную сборную.

Глава региона добавил, что на базе реконструированы и отремонтированы четыре жилых корпуса. Каждый из них может вместить до 56 человек и имеет три типа номеров: одноместный, двухместный и «семейный». В каждом жилом корпусе есть комната отдыха и прачечная. Во всех номерах – кабельное телевидение и беспроводной Интернет.

Сейчас корпуса учебно-тренировочного центра заселены волейболистами и хоккеистами. Столовая обеспечивает их специальным питанием, пища готовится на современном кухонном оборудовании под контролем опытного повара. Меню для каждой команды составляется с учетом рекомендаций врачей и тренеров, для приготовления блюд используется только качественное сырье.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в самом разгаре строительство главного объекта базы – спортивного комплекса. Это уникальный проект, включающий ледовую арену, зал с универсальными площадками для занятий баскетболом и волейболом.

Кроме того, здесь будут оборудованы зал для бокса площадью 500 м2, тренажерный зал. Тренировки в спортивном комплексе смогут проводить единовременно все спортивные команды по графику. На территории также обустроят и открытые спортивные площадки: баскетбольную и волейбольную, футбольное поле и теннисный корт. Для отдыха спортсменов предусмотрена баня с различными видами парных, бассейном и массажными кабинетами.

В дальнейшем над оформлением территории базы будет трудится ландшафтный дизайнер. Облагородить ее планируют сахалинскими растениями и цветами.

Fishnews

