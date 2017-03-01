01 марта 2017 года

Сергей Михеев: Одними запретами браконьерство не искоренить

Все чаще на браконьерство стали смотреть как на комплекс проблем, в котором без решения фундаментальных вопросов прогресса не достичь. Рыбоохрана не ограничивается инспектором на катере, важно искать и решение социальных проблем, считает руководитель Амурского ТУ Росрыболовства Сергей Михеев.

Дальний Восток – это рыбный регион, и Хабаровский край не является исключением, но в отличие от соседних субъектов активный рыбный промысел здесь ведется не только в море, но и на Амуре.

Правонарушения, с которыми сталкиваются инспекторы на реке, в Амурском теруправлении Росрыболовства разделили на специфичные группы. Как рассказал Fishnews руководитель АТУ Сергей Михеев, первые две группы – это так называемое бытовое браконьерство и браконьерство, которое совершается в ходе промышленного, прибрежного, спортивно-любительского или традиционного рыболовства. Такие нарушения встречаются часто, но по масштабам наносимого ущерба уступают деятельности организованных, хорошо подготовленных преступных групп, которых в Хабаровском крае относят к отдельному типу браконьерства. Свои незаконные действия браконьерские ОПГ осуществляют в местах концентрации ценных видов рыб: на осетровых тонях, лососевых нерестилищах, особенно на удаленных труднодоступных территориях.

С учетом такой картины в Хабаровском крае выработали особые механизмы противодействия рыбным браконьерам.

– В позапрошлом году мы начали усиливать межведомственное взаимодействие, достигли взаимопонимания с рыбопромышленниками, которые в первую очередь заинтересованы в сохранении водных биоресурсов Амура; начали привлекать активных граждан в качестве общественных инспекторов. В прошлом году приступили к активной реализации разработанных схем противодействия нарушителям.

Совместными усилиями нам удалось охватить весь Амур в части охраны осетровых и практически весь Хабаровский край – по лососям. Для этого привлекались силы и средства из других регионов, наши сотрудники из соседней Амурской области и Еврейской АО, бойцы из отряда «Пиранья». Осуществлялась переброска внутренних сил из одного района в другой, в том числе в профилактических целях, для исключения коррупционных проявлений на местах. Продолжился эксперимент по выставлению постов рыбоохраны прямо на воде, в местах концентрации браконьерства, - рассказал руководитель Амурского ТУ ФАР.

Вместе с тем, по словам Сергея Михеева, рыбоохранные мероприятия не должны ограничиваться работой инспектора на воде. Это целый комплекс мер, который должен быть направлен на решение первопричин браконьерства, толкающих людей на нарушения. «Важно искать решение социальных проблем, как правило именно они лежат в основе», – считает руководитель теруправления.

С этой позиции прежде всего надо смотреть на бытовое браконьерство, на нарушения, связанные с традиционным рыболовством, отмечает Сергей Михеев. Инструментами для их решения должны быть как нормативные рычаги, совершенствование законодательства, так и реализация в субъектах Федерации социальных программ, повышение доступности рыбы и участие в этой работе рыбопромышленников.

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