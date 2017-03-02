02 марта 2017 года

Минтайщиков продолжает штормить

К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.

В минувшую неделю работу флота по-прежнему осложняла штормовая погода и тяжелая ледовая обстановка. Добычу минтая ведут 122 судна, на промысле сельди находятся 15 судов, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на очередном заседании штаба путины.

Как доложил из района промысла замруководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, на прошлой неделе штормовая погода в северной части моря существенно изменила положение ледовой кромки, сейчас граница льдов сместилась на запад, ледовые поля легко проходимы. В течение двух дней штормовые ветра мешали работе среднетоннажного флота и перегрузам во всех районах.

Безопасность работы судов в экспедиции обеспечивали спасатель «Сибирский» в северной и спасатель «Суворовец» в южной части Охотского моря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка улучшается. Уловы достигают 300 тонн на судосутки, приловы молоди не превышают 12%. В ночных тралениях появились приловы сельди. Флот перемещается по району в поисках «чистых» уловов минтая, в районе находятся 52 крупнотоннажных и 22 среднетоннажных судна. С начала года в подзоне освоено около 24% от установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне минтай облавливают 38 судов. Промысловая обстановка удовлетворительная, уловы достигают 200 тонн на судно. Приловы молоди на уровне 40%. Флот смещается в северном направлении. В районе работало также до 10 судов снюрреводного промысла, в основном по прибрежным квотам. В целом в подзоне освоено 30% установленной квоты.

В Камчатско-Курильской подзоне добывают минтай 29 судов. Промысловая обстановка начала улучшаться, уловы колеблются от 60 до 120 тонн в сутки. Основу по-прежнему составляют рыбы промысловым размером 38-45 см, в отдельных тралениях отмечаются приловы молоди до 20%. В районе периодически продолжают работать от 4 до 6 судов снюрреводного лова, сдающих рыбу на береговые предприятия. Квота для подзоны освоена в полном объеме.

На Северных Курилах в отчетный период работало до 7 судов. Промысловая обстановка стабилизировалась, уловы достигают 80 тонн на судосутки промысла. В течение недели работе флота мешали штормовые ветра. В подзоне также продолжают периодически работать снюрреводы. Освоение промышленной квоты для района - на уровне 8%, прибрежной - около 20%. После периода штормов для флота стала доступна Восточно-Сахалинская подзона, там развивают промысел два судна. Скопления минтая средней плотности, суточные уловы доходят до 160 тонн на судно.

Промысел сельди в течение недели вели 3 крупнотоннажных и от 2 до 11 среднетоннажных судов. Их добыча достигала 77 и 20 тонн на судосутки соответственно. К концу отчетного периода скопления сельди рассеялись из-за смещения рыбы в северо-западном направлении в сторону Охотска, большая часть скоплений оказалась подо льдом. Нарастающий вылов с начала года составил 63,3 тыс. тонн (+6 тыс. тонн к уровню 2016 г.). Облавливается сельдь промысловым размером 19-34 см, основу уловов составляют особи длиной 29-32 см.

В районе находится 38 транспортов, под погрузкой ежедневно – от 8 до 12 судов, остальные - в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 11 транспортов различной емкости.

Работу флота и погрузочные работы контролируют 36 инспекторов морской охраны. В экспедиции находятся 12 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Ученые обещают циклон, шторма и льды

Согласно прогнозу специалистов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в ближайшие дни мощный циклон, принесший в район промысла штормовую погоду, сместится на север и будет двигаться над северными районами западнокамчатского шельфа в сторону центра Охотского моря. Штормовая обстановка в районах промысла сохранится. Ожидается, что 3 марта на Курилы со стороны Японского моря выйдет циклон. Практически над всем охотоморским бассейном будут преобладать восточные и юго-восточные ветры, штормовой силы.

В северо-восточной части акватории ожидается увеличение сплоченности льда. По словам ученых, ледяной пояс у Западной Камчатки сохранится и будет представлять собой поля подвижного мелко и среднебитого льда. Преобладание северо-восточных ветров штормовых скоростей будут способствовать выносу ледяных полей из залива Шелихова на запад – юго-запад. Сложной будет оставаться ледовая обстановка и у полуострова Кони-Пьягина. Зона разреженного льда в поясе у Западной Камчатки может подвергнуться существенному сжатию, поэтому судам, работающим в этих районах, не рекомендуется заходить в зону слабых льдов.

Что касается промысловой обстановки, на предстоящий период ожидается увеличение суточного вылова по экспедиции ориентировочно до 9 тыс. тонн. Камчатско-Курильская и Северо-Охотоморская подзоны будут приоритетными для промысла. В Западно-Камчатской подзоне обстановка будет неустойчивой, но предполагается ее постепенное улучшение и стабилизация, поскольку начнется постепенное уплотнение преднерестовых скоплений сначала в южной части подзоны а к середине марта и в заливе Шелихова.

Особое внимание в ходе заседания штаба охотоморской путины было уделено безопасности мореплавания и соблюдению правил рыболовства. Василий Соколов поручил заместителю координационной группы довести до капитанов промысловых судов и судовладельцев прогноз отраслевой науки.

«Вы слышали мнение ученых, ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда. В связи с этим после 4 марта район Восточно-Сахалинской подзоны промысловым судам желательно покинуть. Что касается нарушений правил рыболовства, как в части выбросов пришедших в негодность орудий лова за борт, так и в части использования непрофильных орудий добычи, повторю – нарушители наказывают сами себя. Помимо штрафов, недобросовестные пользователи получают простой судов и потерю драгоценного промыслового времени», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews