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Рыбные полки в супермаркете

ФАС отчитается по соблюдению новых правил для торговли

Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.

Изменения в закон о торговле и КоАП были внесены в июле. Были предусмотрены новая система расчета вознаграждения ретейлерам и новые требования к срокам оплаты поставки продовольственных товаров.

Теперь совокупный размер всех выплат поставщиком в пользу торговых предприятий не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров. Причем в эту сумму входит и плата за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг. При расчете совокупного размера всех выплат в пользу торговых предприятий не учитываются сумма НДС и сумма акциза.

Антимонопольщикам была поставлена задача отслеживать ситуацию. «В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения новых норм и представит результаты мониторинга поправок в закон о торговле до 14 марта 2017 года», – сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС России.

Реализация обновленного закона обсуждалась на семинаре для руководителей территориальных управлений федеральной службы 2 марта. «Перед нами стоит задача не только проверить исполнение новых норм законодательства о торговле. Мы должны защитить экономические отношения между поставщиками и ретейлерами. Если вы видите признаки нарушения – это повод для принятия мер», – подчеркнул начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, обращаясь к участникам семинара.

Fishnews

НазадМетки: ФАСправительство

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