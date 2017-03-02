Школьников США накормят минтаевыми палочками

02 марта 2017 года
По данным Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея, в прошлом году объемы импорта водных биоресурсов в страну сократились на 2,4% - до 5,37 млн тонн. Поставки в денежном выражении выросли на 5,2% – до 4,79 млрд долларов.
К 27 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 435 тыс. тонн минтая, что на 18,4 тыс. тонн меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается понижение температуры и смерзание полей битого льда, судам рекомендуют покинуть Восточно-Сахалинскую подзону.
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
01 марта 2017 года
Международная морская организация (IMO) ищет кандидатов на премию «За отвагу на море». Номинироваться на нее могут те, кто совершил подвиг на море в период с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
28 февраля 2017 года
Перевалка уловов в море может маскировать браконьерский промысел и скрывать нарушения прав человека, считает природоохранная организация «Океана» (Oceana). По ее мнению, единственный способ искоренить такие действия - запрет на перегрузки с судно на судно.
27 февраля 2017 года
С начала реализации в Сахалинской области проекта «Доступная рыба» его участниками стали 67 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 304 объекта розничной торговли. Населению реализовано 2 тыс. тонн мороженой рыбы по значительно сниженным ценам.
03 марта 2017 года
Опубликовано постановление Правительства РФ от 21 февраля 2017 г. № 225, которое вносит поправки в правила проведения аукционов по продаже долей квот. В документе отразили изменения закона о рыболовстве.
Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.
Несмотря на рост рыбных запасов в озере Ханка, освоение там квот и возможного вылова в 2016 г. составило чуть более 50%, отмечают в ТИНРО-Центре. По словам ученых, такая ситуация наблюдается уже несколько лет.
Общественный совет при Росрыболовстве поддержал предложение Союза рыболовецких колхозов России о том, что проект изменений по сбору за пользование водными биоресурсами и ЕСХН нуждается в доработке.
Федеральная антимонопольная служба завершает предварительный анализ применения изменений, которые были внесены в законодательство о торговле, заявили в ведомстве. Результаты мониторинга необходимо представить до 14 марта.
В правила проведения аукционов по продаже долей квот внесены изменения. Организатором торгов по крабовым лотам сможет выступать только Росрыболовство, но не его территориальные управления.
В ближайшие годы наша страна сможет поставлять за рубеж больше сельхозпродукции, чем закупать, считает глава Минсельхоза Александр Ткачев. «Мы уверенно движемся к цели по превращению России в нетто-экспортера продовольствия», – сказал министр.
Самая низкая средняя зарплата в Астраханской области - в рыбопромышленной сфере. Эту и другие проблемы озвучили на заседании рыбохозяйственного совета с участием губернатора Александра Жилкина.
В Мурманской области планируется начать ликвидацию свалки брошенных судов на берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Кроме того, подготовлена программа по полной очистке акватории от металлолома.
02 марта 2017 года
Межведомственная рабочая группа по борьбе с ННН-промыслом создана при Генпрокуратуре. На заседании, запланированном на апрель, предполагается обсудить конкретные предложения по изменению законодательства.