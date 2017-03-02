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Мороженые рыбные палочки в панировке. Фото «Контрольной закупки»

Школьников США накормят минтаевыми палочками

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов добавило палочки из минтая в каталог продуктов питания для американских школ. Таким образом планируется способствовать популяризации этой рыбы среди подрастающего поколения.

В январский каталог Министерства сельского хозяйства США впервые вошел продукт из переработанного минтая – цельносмолотые рыбные палочки. Как пишет Undercurrent News, это стало большим успехом для аляскинских минтаеловов: они продвигали включение продукции из минтая в список с 2009 г. Кроме того, Институт маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) целый год работал с министерством над завершением спецификации продукта.

Таким образом, перед минтайщиками США открываются новые возможности - теперь рыбопромышленники смогут в долгосрочной перспективе сбывать продукцию глубокой переработки в школы, сообщает корреспондент Fishnews. Как отмечает Undercurrent News, это весьма актуально в связи с сохранением значительных запасов минтая после завершения сезона в 2016 г. и низкими ценами на него на мировом рынке.

Минтаеловы могут продавать палочки и в школы с низким финансовым обеспечением. До сих пор в каталоге присутствовал лишь блочный минтай, но теперь палочки стали более доступными, так как учебным заведениям не придется тратиться на переработку рыбы в продукт, пригодный для непосредственного приготовления в столовой.

Fishnews

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