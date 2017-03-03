03 марта 2017 года

«Антей» ждет постановлений по инвестквотам «на низком старте»

Компания «Антей» готова реализовывать проект строительства судна под инвестиционные квоты, контракт с верфью уже заключен. Осталось только дождаться, пока утвердят окончательные требования к такому флоту, отмечает директор организации Андрей Поломарь.

В прошлом году ООО «Антей» заключило с заводом «Пелла» контракт на строительство среднетоннажного судна. В рамках этого контракта уже начались работы, но сейчас стороны взяли паузу.

«Проект разрабатывался под инвестквоты, о которых в 2016 году было уже достаточно хорошо известно, – рассказал Fishnews директор компании Андрей Поломарь. – Соответственно, договор мы заключили, предварительный проект подготовили, но так как необходимые постановления Правительства до сих пор не приняты, находятся в стадии рассмотрения, мы не знаем конечных требований, предъявляемых к таким судам. А завершить строительство и обнаружить, что для сохранения своих лимитов не хватает каких-нибудь формальных двух метров, – это было бы очень печально. Поэтому мы хотим дождаться заключительной редакции документов и уже в рамках прописанных критериев, когда все будет понятно, сделать окончательный заказ».

«Антей» планирует построить судно в ближайшие год-полтора. Оно будет двунаправленным: сможет работать как на крабе, ловушками, так и на рыбе, ярусом.

Современная ярусная линия Mustad – Autoline позволит в том числе добывать антарктического клыкача, обратил внимание руководитель службы добычи компании Андрей Золотарев. «Это будет судно, которое в случае необходимости пойдет в районы, контролируемые Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), и покажет качественно другие результаты. Мы готовимся к этому», – отметил специалист.

Перед заключением контракта с отечественным заводом «Антей» рассматривал все варианты, в том числе возможность строительства судна за рубежом. «В итоге выводы сделали примерно следующие: на иностранных верфях строить можно, но достаточно дорого. При любых раскладах в России заказывать суда все-таки дешевле, даже с учетом того, что существенная часть оборудования, «начинки» поставляется из-за границы. Но в целом на корпусных работах, на металле получается существенная экономия», - рассказал Андрей Поломарь. Он отметил, что главным аргументом в пользу именно российской верфи, конечно, было то, что судно планировалось именно под инвестквоты.

«Насколько я знаю, пара-тройка северных предприятий, захотевших построить суда под инвестквоты, столкнулись с недостатком мест на заводах. Обратились на местные верфи – все занято, расписано чуть ли не до 2020 года. Обратились в более отдаленные регионы – Ярославль и далее – тоже занято. Начали строить еще дальше - чуть ли не в Татарстане. А это, понятно, означает логистические проблемы – доставлять суда придется по суше в разобранном виде, – отметил директор «Антея». – Так что мы все сделали вовремя: есть заказ, в его рамках уже выполнены определенные работы: приобретен и раскроен металл, закуплены необходимые комплектующие. Теперь ждем необходимых постановлений с критериями, находимся, можно сказать, «на низком старте».

Fishnews