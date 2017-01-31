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Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы указали на риски инвестквот

Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам, внесенные в Правительство. Сенаторы высказали ряд замечаний, в том числе касающихся требований к береговым рыбоперерабатывающим заводам.

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных поправками в закон о рыболовстве, которые должны определить механизм выделения инвестквот. В обсуждении приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац, и.о. директора департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Денис Эминов, президент ВАРПЭ Герман Зверев, представители региональных ассоциаций рыбопромышленников и эксперты.

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Верховский напомнил, что проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок и процедуру распределения квот добычи ВБР на инвестиционные цели, а также требования к объектам инвестиций, обсуждались на расширенном заседании 17 ноября 2016 г. Собранные по итогам заседания замечания и предложения по проектам были направлены на имя министра сельского хозяйства для рассмотрения и учета при доработке постановлений Правительства, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

По словам Александра Верховского, из Минсельхоза получен ответ, что проекты нормативных правовых документов доработаны, по ним завершены согласительные процедуры, получены положительные заключения Минюста об отсутствии в актах коррупциогенных факторов. Учтены и урегулированы замечания Минэкономразвития. Проекты постановлений внесены в Правительство. «Цель сегодняшнего заседания, которое проводится по инициативе сенаторов, – оценить соответствие обновленных проектов нормативных актов Правительства РФ задачам этого федерального закона», – заявил сенатор.

Он отметил, что Минсельхозом проделана большая работа по корректировке проектов правовых актов, предусмотренных законом. Вместе с тем, по мнению сенатора, некоторые положения этих документов недостаточно проработаны, что создает значительные риски неэффективного использования общенационального ресурса.

Члены рабочей группы указали на необходимость корректировки отдельных положений проектов постановлений. Было отмечено, что нужно установить более четкие требования, предъявляемые к объектам инвестиций (береговым рыбоперерабатывающим предприятиям), строительство которых предусматривает выделение квот на инвестиционные цели. В дискуссии участвовали сенаторы, представляющие такие рыбодобывающие регионы, как Камчатский край (Борис Невзоров), Республика Карелия (Игорь Зубарев), Приморский край (Людмила Талабаева).

Fishnews

  • Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Борис НЕВЗОРОВ и член Совфеда от Законодательного собрания Карелии Игорь ЗУБАРЕВ. Фото пресс-службы СФ
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