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Заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел рабочую встречу с губернатором – председателем правительства Чукотского автономного округа Романом КОПИНЫМ. Фото пресс-службы ФАР

Чукотка готовится к модернизации рыбного хозяйства

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Чукотского автономного округа Роман Копин обсудили вопросы подготовки к лососевой путине и программу обновления рыбопромышленных мощностей региона.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с губернатором – председателем правительства Чукотского автономного округа Романом Копиным. Они обсудили вопросы развития рыбного хозяйства региона, в том числе подготовку к лососевой путине-2017. Также стороны рассмотрели возможность ускорения сроков распределения участков под промышленное и традиционное рыболовство.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, по итогам «красной» путины-2016 вылов в ЧАО по сравнению с аналогичным четным 2014 г. вырос на 20% – до 2,143 тыс. тонн. Всего за прошлый год в округе добыто 7,7 тыс. тонн водных биоресурсов. Среди объектов морского промысла – крабы, креветки и моллюски, во внутренних водоемах Чукотки добывают в основном тихоокеанских лососей, гольцов, сигов, а также хариуса, корюшку, щуку, чира и налима.

В Росрыболовстве обратили внимание, что для Чукотки актуальны вопросы развития береговой переработки и обновления флота. В связи с этим на встрече рассмотрели возможности участия окружных предприятий в заявительной кампании по получению лимитов вылова под реализацию инвестиционных проектов. Илья Шестаков отметил, что пакет документов для реализации механизма инвестквот, заложенного в обновленном законе о рыболовстве, доработан с учетом поручений Правительства РФ.

Fishnews


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