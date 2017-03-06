06 марта 2017 года

Глава ВАРПЭ обсудил актуальные вопросы с рыбаками Камчатки

Президент ВАРПЭ Герман Зверев продолжает встречи с региональными рыбацкими ассоциациями для уточнения основных направлений работы всероссийского объединения рыбопромышленников.

3 марта руководитель ВАРПЭ принял участие в расширенном заседании президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки. Как отметил председатель СРПК Сергей Тимошенко, «это первый визит руководителя ВАРПЭ на Камчатку, мы видим, что стиль работы ВАРПЭ изменился».

Герман Зверев подробно рассказал о ходе подготовке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих порядок распределения инвестиционных квот, и ходе обсуждения этих документов, состоявшегося 16 февраля и 21 февраля у вице-премьера Юрия Трутнева. Члены президиума Союза рыбопромышленников Камчатки обратили внимание на то, что предлагаемые Минсельхозом требования к инвестиционным проектам по строительству береговых перерабатывающих предприятий не нацелены на системное развитие прибрежных территорий и повышение объема поставок уловов водных биоресурсов на береговые предприятия. «Предлагаемые критерии открывают доступ к 120 – 130 тыс. тонн водных биологических ресурсов Дальнего Востока за счет незначительных капиталовложений и создают правовую возможность для возникновения новой категории «рантье». Значительный государственный ресурс предлагается предоставлять без должного подтверждения серьезности намерений инвестора и его планов по развитию прибережных регионов», – заявил Герман Зверев.

Как подчеркнули участники расширенного заседания президиума Союза рыбопромышленников Камчатки, «главной целью предоставления инвестиционных квот для создания береговых перерабатывающих предприятий является не просто факт приобретения технологической линии, а создание полноценного производства, включающего причальные сооружения, капитальные строения и работников». В связи с этим главным критерием, показывающим добросовестность и серьезность намерений инвестора, является его готовность подтвердить заявляемый годовой оборот производства рыбопродукции».

Также, как стало известно Fishnews, члены президиума СРПК обратились к руководителю ВАРПЭ с предложением поддержать обращение Законодательного собрания Камчатского края об изменении порядка регулирования использования жаберных сетей. Как указали в региональном парламенте, «контроль за правильностью использования жаберных сетей затруднен. Сети выставляются в линию или в шахматном порядке на всю протяженность рыбопромыслового участка на продолжительное время и порой полностью перекрывают проход лососей не нерест».

В расширенном заседании президиума СРПК принял участие начальник Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району Роман Толок. Он положительно охарактеризовал сложившийся формат взаимодействия пограничного управления и регионального рыбацкого объединения. Герман Зверев также отметил, что своевременные и взвешенные действия руководства погрануправления, выработка согласованной с Росрыболовством позиции и внимательное отношение к обращениям рыбаков устранили реальную угрозу крупномасштабных сбоев в ходе охотоморской минтаевой путины – 2017, возникшую из-за неоднозначного толкования приказа Минсельхоза № 294.

Роман Толок проинформировал камчатских рыбаков о запланированном на 20 – 21 сентября во Владивостоке региональном совещании по вопросам соблюдения законодательства в сфере государственного контроля за промыслом водных биоресурсов.

Fishnews