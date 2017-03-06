06 марта 2017 года

В Якутии продадут квоты на пресноводную рыбу

Ленское теруправление Росрыболовства проведет аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов в реках и озерах Республики Саха (Якутия). Потенциальным покупателям предложено 7 лотов.

Заявки принимаются до 5 апреля, аукцион планируется провести 4 мая в Якутске, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, на торги выставят доли квот на добычу ряпушки, сига и нельмы в реке Колыма. Также пользователям предложат лимиты вылова сига в реке Лена. Еще три лота – пелядь в озерах бассейна рек Лена и Оленек, а также пелядь и чир в озерах бассейна рек Колыма и Алазея.

С победителями аукциона заключат договоры сроком на 10 лет.

Fishnews