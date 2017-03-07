Ведомства оценят поддержку аквакультуры

07 марта 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.
Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.
В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.
Акция по предотвращению замора рыбы «Глоток воздуха» нашла отклик у жителей Оренбургской области, отмечают региональные власти. Активисты проводят мероприятия по искусственному насыщению кислородом воды подо льдом.
Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.
Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.
Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.
В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.
Акция по предотвращению замора рыбы «Глоток воздуха» нашла отклик у жителей Оренбургской области, отмечают региональные власти. Активисты проводят мероприятия по искусственному насыщению кислородом воды подо льдом.
Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.
Производители кормовой рыбной муки, которые заинтересованы в проверке китайской стороной, должны оперативно обратиться в Россельхознадзор для организации инспекции.
Ресурсы краба-стригуна опилио в Баренцевом море позволяют вести устойчивый, рентабельный промысел – к такому выводу пришли специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Проект закона о любительской рыбалке не запрещает использование сетей, но предусматривает их обязательную маркировку и регистрацию. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал председателю правительства Якутии Евгению Чекину.
06 марта 2017 года
Участившиеся налоговые проверки крупных компаний с оборотом более 1 млрд рублей ставят их в неравные конкурентные условия по сравнению с мелким и средним бизнесом и поощряют теневой сектор, считают в «Рыбной ассоциации».