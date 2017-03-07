07 марта 2017 года

Ведомства оценят поддержку аквакультуры

Премьер Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и властям регионов проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры. О результатах в правительство должно быть доложено до 20 июля.

Поручение в сфере аквакультуры вошло в список задач, которые премьер-министр Дмитрий Медведев поставил по итогам Российского инвестиционного форума «Сочи-2017», сообщает корреспондент Fishnews.

Министерство сельского хозяйства, Минфин и Министерство экономического развития должны с участием высших органов исполнительной власти регионов проанализировать эффективность мер, которые применяются государством для поддержки товарной аквакультуры. О результатах поручено доложить в правительство до 20 июля.

Напомним, что на встрече премьер-министра с представителями российских деловых кругов президент ВАРПЭ Герман Зверев выступил с предложением увеличить поддержку аквакультуры.

Fishnews