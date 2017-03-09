Мойва Татарского пролива ждет рыбаков

09 марта 2017 года
Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.
В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.
В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.
07 марта 2017 года
В рыбной отрасли на Дальнем Востоке действует целый ряд компаний, находящихся под влиянием иностранных лиц, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он предложил нарушителям закона обратиться в правкомиссию, получить разрешение и ловить на законных основаниях.
Торги по продаже долей квот в Дальневосточном и Северном бассейнах, назначенные на 16-17 марта, переносятся на 6-7 апреля. Причиной сдвига стало изменение правил проведения аукционов.
Производители кормовой рыбной муки, которые заинтересованы в проверке китайской стороной, должны оперативно обратиться в Россельхознадзор для организации инспекции.
09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.
Забастовка итальянских рыбаков, проходившая с 28 февраля по 5 марта, привела к резкому росту цен на продукцию морского промысла в стране. Причиной протеста стало значительное повышение штрафов за выбросы прилова.
Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.
Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.
В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.
В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.
В Находке осужден еще один член экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10». В октябре 2016 г. браконьеры из КНДР в момент задержания устроили стычку с российскими пограничниками.
При пополнении запасов ставриды в южной части Тихого океана на среднемноголетнем уровне или выше допустимую величину изъятия в будущем году можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, считают в АтлантНИРО.
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.