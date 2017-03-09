09 марта 2017 года

Мойва Татарского пролива ждет рыбаков

Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.

Обоснование корректировки возможного вылова мойвы в подзоне Приморье, севернее мыса Золотой, рассмотрели на биологической секции ученого совета ТИНРО-Центра. Материалы подготовили специалисты хабаровского филиала института.

Начальник отдела бассейновых прогнозов и регулирования промыслов Евгений Овсянников отметил, что специализированный лов мойвы в районе никогда не велся. Этот вид обычно попадался в небольших количествах как прилов и при проведении научных исследований.

Осенью 2016 г. в ходе донной съемки НИС «Бухоро» в южной части Татарского пролива было обнаружено промысловое скопление мойвы. Специалисты выполнили 140 станций и проанализировали 525 экземпляров этой рыбы. Доля особей промысловых размеров на обследуемом участке (между 48° и 49°с.ш.) составила 93%, а уловы на час траления достигали 232,4 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Биомасса мойвы, согласно принятым методикам оценки запаса, была определена в 16 тыс. тонн, причем подавляющая ее часть приходится на промысловых особей, отметили в ТИНРО.

По мнению специалистов, проведенные исследования позволяют рекомендовать открытие промышленного вылова мойвы севернее мыса Золотой. Объем вылова на 2017 г. может составить примерно 5 тыс. тонн.

Ученый совет одобрил представленные материалы и рекомендовал направить их на рассмотрение во ВНИРО и Росрыболовство.

Fishnews