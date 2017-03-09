09 марта 2017 года

Посчитывать плату за выбросы в водоемы – по новым правилам

Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

Официально опубликовано постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что платить полагается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, хранение, захоронение отходов производства и потребления. Контролировать исчисление платы должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории России, континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. Исключение – работа исключительно на объектах IV категории (т.е. тех, которые оказывают минимальное отрицательное влияние на окружающую среду).

Ранее в законодательство были внесены поправки, призванные усовершенствовать систему платы за негативное воздействие на окружающую среду и простимулировать бизнес к снижению негативного влияния с помощью природоохранных мероприятий и внедрения наилучших доступных технологий. Как отметили в пресс-службе кабмина, порядок исчисления и взимания платы устанавливается в соответствии с этими изменениями.

Напомним, что новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду утверждены постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913.

Fishnews