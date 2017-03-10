10 марта 2017 года

Сиговые реки ЯНАО защитили заказником

В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Он предназначен в том числе для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб, а также защиты мест нереста.

Заказник площадью 2,92 тыс. км² образован в Шурышкарском районе без ограничения срока действия. На его территории с 15 августа по 30 ноября запрещаются, в частности, все виды рыболовства сетями, подводная охота, сброс с судов мусора, отработанных нефтепродуктов, размещение отходов производства, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ и т.п.

Коренным жителям в рамках традиционной хозяйственной деятельности на ООПТ разрешается строительство жилищ (без предоставления земельных участков), а также природопользование для обеспечения собственных нужд. Исключение составляют сетная рыбалка, а также установка запоров и полузапоров с 15 августа по 30 ноября.

Главной задачей заказника специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО считают охрану экосистем северных нерестовых рек. Научное обоснование необходимости создания заказника выполнил Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, необходимость дополнительной охраны рек Сыня и Танью обусловлена их высокой значимостью в процессе естественного воспроизводства водных биоресурсов. В период нереста пеляди, чира, пыжьяна там ведется браконьерский промысел, незаконная добыча негативно сказывается на запасах сиговых всего Обского бассейна.

Заказник состоит из двух участков: «Пятиречьенский» и «Евригортский». Граница «Пятиречьенского» проходит по административной границе ЯНАО с Республикой Коми, далее – на расстоянии 1 км от левого берега рек Бурхойла, Танью, озера Варчато, протоки Варчатовис и далее на расстоянии 1 км от правого берега протоки Варчатовис по правому берегу озера Варчато. Граница «Евригортского» проходит на расстоянии 1 км от левого берега водных объектов рек Лапта-Пай, Сухая Сыня, Сыня, на юге граница пересекает реку Сыня и далее идет на расстоянии 1 км от правого берега Сыни до места впадения в нее реки Мокрая Сыня.

Теперь в Ямало-Ненецком автономном округе 14 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь составляет порядка 80 тыс. км² - более 10% региона.

Fishnews