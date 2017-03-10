Новости
В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Сиговые реки ЯНАО защитили заказником

В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Он предназначен в том числе для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб, а также защиты мест нереста.

Заказник площадью 2,92 тыс. км² образован в Шурышкарском районе без ограничения срока действия. На его территории с 15 августа по 30 ноября запрещаются, в частности, все виды рыболовства сетями, подводная охота, сброс с судов мусора, отработанных нефтепродуктов, размещение отходов производства, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ и т.п.

Коренным жителям в рамках традиционной хозяйственной деятельности на ООПТ разрешается строительство жилищ (без предоставления земельных участков), а также природопользование для обеспечения собственных нужд. Исключение составляют сетная рыбалка, а также установка запоров и полузапоров с 15 августа по 30 ноября.

Главной задачей заказника специалисты департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО считают охрану экосистем северных нерестовых рек. Научное обоснование необходимости создания заказника выполнил Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, необходимость дополнительной охраны рек Сыня и Танью обусловлена их высокой значимостью в процессе естественного воспроизводства водных биоресурсов. В период нереста пеляди, чира, пыжьяна там ведется браконьерский промысел, незаконная добыча негативно сказывается на запасах сиговых всего Обского бассейна.

Заказник состоит из двух участков: «Пятиречьенский» и «Евригортский». Граница «Пятиречьенского» проходит по административной границе ЯНАО с Республикой Коми, далее – на расстоянии 1 км от левого берега рек Бурхойла, Танью, озера Варчато, протоки Варчатовис и далее на расстоянии 1 км от правого берега протоки Варчатовис по правому берегу озера Варчато. Граница «Евригортского» проходит на расстоянии 1 км от левого берега водных объектов рек Лапта-Пай, Сухая Сыня, Сыня, на юге граница пересекает реку Сыня и далее идет на расстоянии 1 км от правого берега Сыни до места впадения в нее реки Мокрая Сыня.

Теперь в Ямало-Ненецком автономном округе 14 особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь составляет порядка 80 тыс. км² - более 10% региона.

Fishnews

  • В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Заказник предназначен для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
    • НазадМетки: правительство

    Похожие новости

    10 марта 2017 года

    Инвесторы видят перспективы в рыбозаводах Камчатки

    На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.

    09 марта 2017 года

    Рассчитывать плату за выбросы в водоемы – по новым правилам

    Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

    Дальневосточные разделы презентуют на ВЭФ

    Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

    Крымским портам подготовили путь развития

    В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.

    Инвестквоты и контрольные точки обсудили в Минсельхозе

    В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.

    Иностранцам упростили въезд в свободный порт

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.

    Лента новостей

    10 марта 2017 года

    Рыбакам прокладывают правовую дорогу в лес

    Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.

    Александра Таратенко взяли за РУЗ

    В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.

    Росрыболовство нацелилось на изменение структуры производства

    Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.

    В Якутии для любителей поменяли сроки сетного лова

    В правила рыболовства для Восточного-Сибирского бассейна внесли изменения. Это поправки для спортивно-любительского лова в Республике Саха (Якутия), а также для промысла, который осуществляют представители коренных народов и их общины.

    Общий бренд сыграл на продвижение русской рыбы

    Рыбаков постепенно удается привлекать к продвижению рыбной продукции, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Этому способствует создание общего бренда, участие в выставках и фестивалях, организация встреч с представителями сферы HoReCa и ритейла.

    Владельца «Смарт Дае Янг 10» оштрафовали за браконьерство

    Иностранной компании «Янхв», которой принадлежит северокорейское судно «Смарт Дае Янг 10», назначен штраф в размере свыше 900 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара. Задержание судна получило печальную известность из-за нападения экипажа на пограничников.

    РСПП предлагает изменения в налоговую систему

    В Государственной Думе началось обсуждение налогового регулирования с представителями крупнейших бизнес-объединений. 9 марта председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров встретился с группой членов правления РСПП.

    Инвесторы видят перспективы в рыбозаводах Камчатки

    На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.

    28 тонн рыбы не доехали до Китая

    Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

    09 марта 2017 года

    Рассчитывать плату за выбросы в водоемы – по новым правилам

    Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

    Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

    Сергей МИХЕЕВ

    Одними запретами браконьерство не искоренить

    Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Заместитель директора ТИНРО-Центра

    Игорь МЕЛЬНИКОВ

    Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

    Евгений КАЦ

    Наша главная задача – эффективное правоприменение

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Все интервью

    Личное мнение

    Управляющий Ассоциации «Большая рыба» Александр ЕРШОВ

    Управляющий Ассоциации «Большая рыба»

    Александр ЕРШОВ

    Гибрид гибриду рознь

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбный аукцион

    Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

    Ветеринария: что нового?

    Ветеринария: что нового?

    Все материалы

    События

    Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

    Ликбез по дальневосточной рыбе

    Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

    «Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.