Общий бренд сыграл на продвижение русской рыбы

10 марта 2017 года
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.
В правила рыболовства для Восточного-Сибирского бассейна внесли изменения. Это поправки для спортивно-любительского лова в Республике Саха (Якутия), а также для промысла, который осуществляют представители коренных народов и их общины.
Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
09 марта 2017 года
Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.
Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.
10 марта 2017 года
Парламентарии Сахалинской области внесли в Госдуму законопроект об использовании лесных участков для рыболовства. Он должен позволить рыбопромышленникам на законных основаниях размещать на берегу станы.
В отношении руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Александра Таратенко возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося.
Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.
В правила рыболовства для Восточного-Сибирского бассейна внесли изменения. Это поправки для спортивно-любительского лова в Республике Саха (Якутия), а также для промысла, который осуществляют представители коренных народов и их общины.
Иностранной компании «Янхв», которой принадлежит северокорейское судно «Смарт Дае Янг 10», назначен штраф в размере свыше 900 тыс. рублей за незаконную добычу кальмара. Задержание судна получило печальную известность из-за нападения экипажа на пограничников.
В Государственной Думе началось обсуждение налогового регулирования с представителями крупнейших бизнес-объединений. 9 марта председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров встретился с группой членов правления РСПП.
На Камчатке в 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования превысил 30 млрд рублей - на 7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Существенные средства, в частности, направили на развитие рыбоперерабатывающих производств.
В Ямало-Ненецком автономном округе создан природный заказник регионального значения «Сынско-Войкарский». Он предназначен в том числе для сохранения и восстановления популяций сиговых видов рыб, а также защиты мест нереста.
Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.