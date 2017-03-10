10 марта 2017 года

Общий бренд сыграл на продвижение русской рыбы

Рыбаков постепенно удается привлекать к продвижению рыбной продукции, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Этому способствует создание общего бренда, участие в выставках и фестивалях, организация встреч с представителями сферы HoReCa и ритейла.

«Рыбаки всегда хотели заниматься только рыбопромысловым бизнесом. У них никогда не было проблемы со сбытом», – отметил Илья Шестаков в интервью «Вести ФМ». Он признал, что иногда продавать рыбу в Китай или в Японию «действительно выгодно», потому что компании сразу получают и деньги, и комплексное обслуживание судов. Но подчеркнул, что когда рыбак просто сдает улов, «дальше он уже не контролирует ситуацию».

Глава Росрыболовства рассказал, что ведомством уже не первый год ведется работа по вовлечению рыбаков в процесс дальнейшего продвижения рыбы «от моря до прилавка». «Это то, что мы делаем на протяжении уже трех лет. Мы даже создали общий бренд», – привел он пример.

Под единым брендом и в рамках национального стенда российские рыбодобывающие и перерабатывающие предприятия в прошлом году участвовали в крупнейших отраслевых международных выставках в Брюсселе и Циндао, сообщает корреспондент Fishnews. Не остался без внимания и внутренний рынок.

«Мы проводили и рыбные фестивали в Москве, в Санкт-Петербурге. Специально проводим отдельные встречи и работу по продвижению и в секторе HoReCa и в ритейле», – напомнил Илья Шестаков, добавив, что в результате многие компании получили новые возможности для сбыта своей продукции.

Fishnews