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Встреча, состоявшаяся в столице Приморья 10 марта, была посвящена проекту Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота

Росрыболовство нацелилось на изменение структуры производства

Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку стратегии развития рыбного хозяйства до 2030 г. О документе замглавы ведомства Петр Савчук рассказал на совещании во Владивостоке.

Встреча, состоявшаяся в столице Приморья 10 марта, была посвящена проекту Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Напомним, что подготовить такой документ Минсельхозу, Минвостокразвития и Росрыболовству поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как сообщает корреспондент Fishnews, на совещании рассматривались предложения, которые федеральное агентство сформулировало для Дальневосточного бассейна.

Без портовой инфраструктуры невозможно представить развитие отрасли, отметил заместитель руководителя ведомства Петр Савчук. Он рассказал о том, какие акценты предполагается расставить в еще одном документе, которым сейчас занимается Росрыболовство, – Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 г. Планируется увеличение вылова, рост ВВП до 600 млрд рублей. В первую очередь исходить предлагается из развития «тресковой индустрии», так как минтай, треска, пикша занимают основное место в объемах добычи. В ведомстве рассчитывают на обновление флота, реализацию инвестиционных проектов.

В рыбопереработке должна принципиально измениться структура производства, с переходом на продукцию высокой добавленной стоимости, заявил Петр Савчук. На это и рассчитана стратегия, отметил он.

Увеличение вылова предполагается за счет перспективных объектов промысла – сардины-иваси, скумбрии. Делается ставка на Мировой океан, на развитие аквакультуры. Отдельно замглавы Росрыболовства остановился на важности повышения качества отечественных рыбных товаров.

Что касается Стратегии развития морских терминалов, то в предложениях ведомства нашла отражение тема обслуживания флота, холодильников. Участники совещания указали также на важность решения вопросов с дноуглубительными работами, с арендой гидротехнических сооружений. Неоднократно поднималась тема административных барьеров, которые мешают российским портам стать более привлекательными. Выступили представители бизнеса, регионы. Петр Савчук пригласил заинтересованные стороны направлять предложения по стратегии развития морских терминалов. «Давайте будем современными, технологичными и от призывов всех перейдем к делу», – обратился к собравшимся заместитель руководителя Росрыболовства.

Fishnews

  • Встреча, состоявшаяся в столице Приморья 10 марта, была посвящена проекту Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
  • Встреча, состоявшаяся в столице Приморья 10 марта, была посвящена проекту Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота
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