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Встреча, посвященная подготовке Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Фото пресс-службы Росрыболовства

Приватизация не прошла

Долгосрочную аренду гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями Росрыболовство видит в качестве базовой модели. Об этом было заявлено на совещании во Владивостоке.

Тема условий, на которых сегодня предоставляются ГТС, стала одной из наиболее заметных на встрече, посвященной подготовке Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. На совещании был представлен проект, предложенный Росрыболовством для Дальнего Востока.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в реализации стратегии предполагается активно задействовать государственное имущество терминалов. На перспективы управления этим имуществом есть разные взгляды, это достаточно острый вопрос, отметил представлявший проект советник гендиректора ФГУП «Нацрыбресурс» Максим Клюшин.

В качестве базовой модели авторы проекта видят сохранение практики долгосрочной аренды гидротехнических сооружений с инвестиционными условиями. «Сегодня такая работа проводится, и по целому ряду объектов договоры заключены», - сообщил докладчик.

Этот подход нашел отражение в проекте стратегии. В качестве основных обязательств инвестора указаны, например, капитальные ремонты ГТС с зачетом стоимости в ставке арендной платы.

Концессионная форма может рассматриваться при необходимости существенной модернизации или строительстве новых объектов инфраструктуры, говорится в проекте.

Кроме того, по словам Максима Клюшина, точечно – в Корсакове и, вероятно, Петропавловске-Камчатском – может предусматриваться более активная роль «Нацрыбресурса» в оперировании имуществом и создание инвестиционных и других форм товариществ с операторами береговой инфраструктуры.

Член совета директоров Владивостокского морского рыбного порта Денис Сарана, неоднократно выступавший за приватизацию причалов, заявил, что схема аренды запутанная, возврат причалов портам приведет к успеху, и предложил включить его позицию в резолюцию совещания.

Однако заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук громких выводов делать не стал и ответил, что на сегодняшней встрече этот вопрос не решить. Замглавы ведомства подчеркнул, что нужно учитывать интересы государства, но это делают не все владельцы, перепрофилируя портовые мощности.

По мнению Петра Савчука, если говорить о приватизации, то под нее должны отдаваться разрушенные причалы. «А у вас довольно еще достойные причалы, давайте вместе, будем поступать по государственному и развиваться», - обратился к представителю ВМРП замглавы ведомства.

Другие участники совещания также не стали спешить с заявлениями о приватизации, но согласились, что в ситуации нужно разбираться. Если вопросы с причалами, арендой, аукционами не решить, дальше стратегия не пойдет, заявила сенатор от Приморья Людмила Талабаева.

Fishnews

НазадМетки: владивостокдальний востокросрыболовство

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