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Погода дала минтайщикам шанс наверстать упущенное

К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.

Сельди в Северо-Охотоморской подзоне добыто 65 тыс. тонн, это на 7,1 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2016 г. Оперативные данные озвучил начальник Управления организации рыболовства ФАР Андрей Космин на очередном заседании штаба путины.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, суммарный вылов в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в объеме 398,6 тыс. тонн компенсирует недолов в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах.

Добычу минтая в Охотском море ведут 106 судов, на промысле сельди находятся 8 единиц флота. Безопасность в экспедиции обеспечивают спасатели «Сибирский» и «Суворовец» в северной и южной частях моря соответственно.

Льды разошлись

Как доложил из района промысла заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, на прошедшей неделе метеорологическая и ледовая обстановки в целом благоприятствовали промыслу во всех районах Охотского моря. Сейчас граница льдов сместилась на запад, ледовые поля легко проходимы, вдоль Камчатки – практически разрушены.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна, там работают 80 крупнотоннажных и 9 среднетоннажных судов. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В тралах преобладает рыба размером 40-45 см, приловы молоди доходят до 5%, но в основном не превышают 1%. С начала года в подзоне освоено около 52% установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне облавливают минтай 33 судна. Промысловая обстановка удовлетворительная, но скопления неустойчивы. Уловы достигают 130 тонн на судосутки. В районе продолжают работать до 10 снюрреводов. На 14 марта в районе освоено 38% лимита.

В Камчатско-Курильской подзоне в отчетный период добычу вели 12 судов. Промысловая обстановка также удовлетворительна, уловы составляют от 40 до 100 тонн в сутки. В этом районе продолжают работать 2-3 судна снюрреводного промысла, сдающие рыбу на береговые предприятия. Установленная для подзоны квота освоена полностью.

У Северных Курил работают не более 10 судов, уловы которых достигают 120 тонн на судосутки. Продолжают вести добычу суда со снюрреводами. В целом по району освоено около 15% установленной промышленной квоты и почти 30% прибрежной.

На промысле сельди обстановка в отчетный период благоприятствовала добыче. Суда работали как в западной, так и в восточной части акватории, уловы варьировались от 40 до 130 тонн на судосутки промысла. Размер особей в тралах колебался на уровне 27-28 см, приловы молоди – не более 3%.

В районе промысла находятся 35 единиц транспорта, под погрузкой ежедневно от 12 до 20 судов, остальные – на переходах и в ожидании накопления продукции на добывающих судах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 11 единиц транспорта различной емкости.

Работу флота и погрузочные работы контролируют 36 инспекторов морской охраны и одно патрульное судно. Также экспедицию сопровождают 14 научных наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Есть возможность преодолеть отставание

Согласно прогнозу специалистов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в ближайшие дни южный район западнокамчатского шельфа окажется под воздействием океанического циклона, на юге района сохранятся штормовые условия. В последующие дни циклон будет медленно смещаться на север, приближаясь к восточному побережью Камчатки. На западнокамчатском шельфе, в Северо-Охотоморской подзоне и в заливе Шелихова ожидается стабильная обстановка.

В Западно-Камчатской подзоне ожидается умеренный дрейф полей льда малой и средней сплоченности к югу и юго-востоку. С усилением ветров 15 марта активизируется вынос полей дрейфующего льда из залива Шелихова в мористую часть, сообщают ученые. По данным ТИНРО, со второй половины недели площадь западного ледяного массива у Сахалина сократится по широте. 17-19 марта вновь активизируется взлом полей сплоченного льда в заливе Шелихова.

Ожидается, что флот активно будет вести промысел в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах (в устье залива Шелихова). Небольшая группа судов продолжит добычу в Камчатско-Курильской подзоне.

«При сохранении стабильных условий промысла российским рыбакам под силу преодолеть отставание, образовавшееся с начала года из-за неблагоприятных погодных и ледовых условий на промысле минтая, и выйти на уровень не ниже показателей прошлого года», – заявил Андрей Космин.

Fishnews

НазадМетки: камчаткаминтайросрыболовствосахалин

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