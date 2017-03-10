За торговые связи с Японией будет отвечать Максим Орешкин

10 марта 2017 года
Рыбаков постепенно удается привлекать к продвижению рыбной продукции, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Этому способствует создание общего бренда, участие в выставках и фестивалях, организация встреч с представителями сферы HoReCa и ритейла.
06 марта 2017 года
Биомасса сайры на северо-западе Тихого океана превышает оптимальную, этот ресурс недоосваивается, отмечают специалисты России, Китая, Тайваня, Японии и Южной Кореи.
02 марта 2017 года
Республика Вьетнам намерена превратить дельту реки Меконг в мировой центр производства креветки. Премьер-министр страны Нгуен Суан Фук поручил увеличить экспорт этого деликатеса до 10 млрд долларов к 2025 г.
27 февраля 2017 года
По информации японских СМИ, правительство страны готово предложить России план экономического сотрудничества по южным Курильским островам. Он включает проекты в области рыбопереработки и выращивания дорогих морепродуктов.
22 февраля 2017 года
Российская и японская стороны продолжают обсуждать реализацию плана сотрудничества. Работа ведется в развитие договоренностей, достигнутых по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию.
16 февраля 2017 года
За 2016 г. таможенники Дальнего Востока возбудили 284 административных дела по фактам незаконного вывоза водных биоресурсов, общий объем таких товаров составил 1,7 тыс. тонн – в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще 1,9 тыс. тонн морских деликатесов перемещалось с нарушением Уголовного кодекса РФ.
15 марта 2017 года
Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.
9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.
Продукция из отечественных уловов должна быть удобной, экологически чистой, обработанной с использованием современных технологий, а условия хранения, в первую очередь температурные, должны соблюдаться по всей цепочке «от моря до стола», отмечает замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.
В военной прокуратуре ТОФ заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова.
Вопросы правового регулирования традиционного рыболовства рассмотрели в Госдуме. Планируется, что эффективно бороться с злоупотреблениями в этой сфере поможет реестр коренных малочисленных народов для каждого региона и отказ от заявительного принципа выделения лимитов.
Минсельхоз активизирует работу по повышению инвестиционной привлекательности аквакультуры, упрощению процедур и исключению административных барьеров для рыбоводных хозяйств.
Еще один член экипажа СРМС «Изумруд» скончался в реанимации 14 марта. Анализ крови показал, что причиной смерти стало употребление метилового спирта. Таким образом, всего в результате отравления умерло пять рыбаков, здоровье остальных вне опасности.
В преддверии Года экологии, которым объявлен 2017-й, прокуроры провели ряд масштабных проверок соблюдения законов об охране окружающей среды, отметил глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка.
К 14 марта вылов минтая в Охотском море превысил 577 тыс. тонн (53,9% от допустимого объема) – на 23,4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. После периода штормов и сложной ледовой обстановки ситуация на промысле стабилизировалась.
Правительство расширило области применения риск-ориентированного подхода при проверках бизнеса. Минсельхозу поручено разработать критерии отнесения объектов к категориям риска и классам опасности для государственного ветеринарного надзора.