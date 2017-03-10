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Министр экономического развития Максим ОРЕШКИН. Фото пресс-службы Минэкономразвития

За торговые связи с Японией будет отвечать Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин совершил поездку в Японию. По итогам визита было подписано более 60 межправительственных и межведомственных документов, а также документов между организациями двух стран. В том числе Меморандум по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства – его подписали Минсельхоз России и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Кроме того, российский президент и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о реализации совместной инициативы по развитию южных Курильских островов. Как ранее писал Fishnews, сотрудничать планируется в том числе в области рыболовства и марикультуры.

18 марта чиновники двух стран собираются встретиться в Токио для обсуждения предложений. По информации японских СМИ, обе стороны надеются достичь соглашения по специфическим аспектам до планируемых переговоров Синдзо Абэ и Владимира Путина в апреле или сентябре.

Fishnews

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