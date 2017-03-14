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Норвежские рыбопромышленники обсуждают Россию, Китай и Brexit

9 марта в норвежском городе Берген завершил свою работу 12-й международный North Atlantic Seafood Forum. Собравшихся волновал вопрос будущего российского рынка, а также последствий Brexit для рыбной отрасли.

Тематика форума связана именно с норвежским рыбным бизнесом и подавляющее большинство собравшихся – представители Норвегии, однако география участников охватывает не только Северную Атлантику, но и другие регионы мира. В частности, на форуме были представители Европы, Великобритании, США, Южной Америки, а также России. Рассматривались актуальные для отрасли темы.

«Во-первых, многих производителей рыбопродукции волновал вопрос российского рынка – времени его возможного открытия для норвежского и исландского рыбного бизнеса, а также производителей из стран ЕС или же, напротив, дальнейшего сохранения ограничений, связанных с контрсанкциями, – рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников. – Участники форума обсуждали, как нынешняя ситуация влияет на поставщиков, которые вынуждены налаживать экспорт в другие страны. Рассматривалось, что происходит на рынке России: какие виды продукции замещаются своим производством (либо поставками из стран, не находящихся под санкциями), а какие – не замещаются».

Развитие Китая, как одного из важнейших рынков сбыта рыбы, также стало важной темой форума. «Сегодня КНР является крупнейшим экспортером морепродуктов в мире, при этом основная часть такой продукции производится в Китае из импортируемого сырья. Однако с ростом благосостояния населения в стране увеличивается и внутреннее потребление рыбы, в том числе и более дорогих видов, таких как белая рыба (треска, минтай) и лосось. Развитие Китая не только как переработчика сырья, но и как потребителя рыбы и морепродуктов может оказать влияние на ситуацию на других более традиционных рынках в Европе и Северной Америке», - обратил внимание Сергей Сенников.

Еще одной важной темой для обсуждения, по его словам, стал Brexit и его последствия для рыбной отрасли. Великобритания – один из главных рынков для норвежской рыбы. Сейчас у нее есть два года, чтобы провести переговоры по всем основным направлениям в области рыболовства, включая установление своей собственной экономической зоны. В результате Brexit Великобритании и ЕС необходимо провести разграничение своих водных пространств (экономзоны и континентального шельфа) с соседними государствами, а также определить «национальность» промысловых запасов. По далекомигрирующим и трансграничным запасам рыб предстоит обсудить распределение: какая часть запасов кому принадлежит. Нужно договориться о возможности рыбного промысла судами стран ЕС в водах Великобритании и наоборот, а также о взаимном доступе продукции на рынки.

«Отметим, что изменение международного правового ландшафта может повлиять и на международные договоры в области рыболовства, участницей которых является Россия, – подчеркнул Сергей Сенников. – У нас есть договоры со странами ЕС о рыбном промысле в его водах и теперь мы должны пересмотреть эти соглашения, потому что в каких-то случаях это могут оказаться воды Великобритании. К тому же, теперь Великобритания становится отдельным игроком при распределении запасов атлантической сельди, путассу, скумбрии и других видов в рамках многосторонних международных договоров».

Учитывая многосторонний характер переговоров, есть большие опасения относительно их результатов. Пока очень сложно что-то предсказывать. Есть мнение, что поскольку рыболовство в Великобритании составляет менее 0,5% от ВВП, то вопрос о нем не будет иметь приоритетное значения в рамках общей экономической повестки выхода государства из ЕС.

«Неопределенность в вопросе последствий Brexit может привести к нестабильности на рынках. Особенно для предприятий, имеющих высокий уровень международной интеграции: когда они покупают сырье в одной стране, перерабатывают в другой и продают в третьей. И это происходит в контексте ограничений на поставки продукции в Россию. Такая ситуация вызывает достаточно серьезную обеспокоенность участников рынка в Европе», – заявил Сергей Сенников.

Fishnews

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