15 марта 2017 года

Илья Раковский: Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Рыбопромышленники ждут, куда сместится вектор господдержки судостроения – в сторону эффективности для крупных компаний или в сторону интересов малого и среднего бизнеса и регионов.

В марте Минсельхоз представил бизнес-сообществу практически финальную редакцию проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих распределение квот на инвестиционные цели.

Рыбаков между тем беспокоит, что даже на завершающем этапе обсуждения нет согласия по самым главным вопросам, которые касаются типов инвестиционных объектов и объемов их государственной поддержки в форме квот. «Еще на первом совещании рабочей группы по развитию российского рыбопромыслового судостроения в Росрыболовстве было указано, что государством ставится задача постройки эффективного флота. В процессе отраслевой дискуссии, порой слишком бурной и даже несдержанной в аргументах, выяснилось, что под эффективностью флота каждый понимает свое», – считает председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

По его словам, наиболее обсуждаемый критерий определения типа объекта инвестиций – по длине судна и связанной с ней долей господдержки – говорит об эффективности производственной. Тезис, что чем больше длина судна, тем больше ему требуется квотная поддержка государства, поддерживается той группой экспертов, которая защищает предпринимательский интерес рыбопромышленника.

«Просматривается, прежде всего, выгода для самого крупного бизнеса в отрасли – предприятий, которые наиболее готовы к заявительной кампании, имеют значительный финансовый ресурс и, прямо скажем, заберут львиную долю объема вновь появившихся квот господдержки по всем породам. Для примера, по нынешним расчетным показателям на 10 супертраулеров потребуется около 52 тыс. тонн тресковой квоты. На все прочие типы судов придется как-то делить оставшиеся около 20 тыс. тонн трески», – привел пример собеседник Fishnews.

С точки зрения правительства в лице курирующих проект вице-премьеров Юрия Трутнева и Аркадия Дворковича важным критерием эффективности системы квотной поддержки является результат для государства – регионов и бюджетов. Поручения президента от 19 декабря 2016 г. по поддержке малого и среднего бизнеса в отрасли были учтены, и в новой редакции проектов актов появился тип судна «свежьевик».

«Я не соглашусь с прозвучавшей оценкой, что, поддерживая ярусники или свежьевики, государство применяет подход, ведущий к деградации отрасли, – озвучил позицию Илья Раковский. – Если говорить о государственной эффективности, то возникает парадокс, ведь для региональных экономик как раз выгодно поддерживать строительство судов меньшей длины».

По словам руководителя союза, супертраулер по сути означает минимум судозаходов в порт, обслуживание и ремонты в иностранных портах, полностью экспортную продукцию, валютную выручку и отсутствие эффекта для продовольственного рынка страны. «Оценивая типы судов по мере эффективности для регионов, мы можем смело утверждать, что на первом месте будет такой тип инвестиционного объекта, как «свежьевик длиной свыше 30 метров», – отметил руководитель отраслевого объединения.

По предлагаемой в проекте постановления схеме за объем трески, выделяемой на один супертраулер, можно построить пять свежьевиков. Эффективность для региона от количества судозаходов такого флота будет гораздо выше. Схожие аргументы применимы и к ярусоловам. «Увеличение количества судов этих двух типов действительно повлияет на все составные части береговой инфраструктуры вплоть до системы специального профессионального образования», – убежден Илья Раковский.

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