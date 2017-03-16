16 марта 2017 года

Рыбаки выбрали первый миллион

К 14 марта российские пользователи освоили 1,028 млн тонн водных биоресурсов – на 2,2% ниже уровня прошлого года. Отставание объясняют сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота в последние недели.

В Дальневосточном бассейне отечественные суда добыли 755 тыс. тонн -–на 20,9 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Промысел минтая принес 620,8 тыс. тонн, отставание – 25,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне освоено 102,1 тыс. тонн, это ниже уровня прошлого года на 20,5 тыс. тонн. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, трески поймано 61,4 тыс. тонн (-19,7 тыс. тонн), пикши - 34,6 тыс. тонн (-1,2 тыс. тонн).

Общий вылов в Балтийском море составил 15,6 тыс. тонн – на 600 тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Промысел шпрота принес 10,7 тыс. тонн, прибавка – 1,7 тыс. тонн. Уловы балтийской сельди достигли 4,2 тыс. тонн (-1,9 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 27,5 тыс. тонн ВБР, по сравнению с результатом на отчетную дату прошлого года вылов снизился на 1,4 тыс. тонн. Хамсы освоено 24,7 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн), тюльки – 1,6 тыс. тонн (-2,9 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне российские суда поймали 300 тонн водных биоресурсов, что ниже уровня прошлого года на 900 тонн. На промысле кильки добыто 100 тонн (-400 тонн).

В зонах иностранных государств отечественные рыбопромышленники освоили 70,6 тыс. тонн ВБР, превысив показатель на отчетную дату прошлого года на 20,3 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 55,8 тыс. тонн (-100 тонн).

Fishnews