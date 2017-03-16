16 марта 2017 года

Полярные воды ждут компромиссных решений

Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.

В Рейкьявике (Исландия) открылась пятая встреча по вопросу регулирования рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана. В переговорах принимают участие представители «арктической пятерки» (России, США, Канады, Норвегии и Дании) и заинтересованных рыболовных держав – Исландии, ЕС, Китая, Республики Корея и Японии.

В рамках встречи продолжится работа над проектом соглашения о предотвращении нерегулируемого, незаконного и несообщаемого промысла в районе открытого моря Северного Ледовитого океана. Стороны рассчитывают найти компромиссные решения по ряду вопросов в тексте проекта, которые вызывают разногласия, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отдельно планируется рассмотреть вопросы научного сотрудничества между странами в сфере рыболовства в контексте экологических и климатических изменений в арктическом регионе.

На предыдущем этапе переговоров в конце 2016 г. в Торсхавне (Фарерские острова) стороны детально рассмотрели доработанный проект соглашения. Текст документа, по мнению экспертов, содержит ряд элементов, требующих дополнительной оценки, например, рисков для интересов Российской Федерации.

Fishnews