16 марта 2017 года

В Хабаровском крае обновился состав комиссии по анадромным

Минсельхоз России утвердил в новом виде состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае: работать в ней будут представители различных госструктур.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 10 марта 2017 г. № 113 изложен в новом виде документе о составе комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае.

Как сообщает корреспондент Fishnews, председателем комиссии остается губернатор Вячеслав Шпорт. В качестве заместителя председателя продолжит работу зампред правительства – министр природных ресурсов края Александр Ермолин. Также по новым правилам в комиссии появляется еще один заместитель председателя: в Хабаровском крае это первый заместитель министра природных ресурсов региона Вячеслав Ковалев. Ответственный секретарь комиссии – председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Также в составе руководитель Амурского теруправления Росрыболовства Сергей Михеев, новый директор Хабаровского филиала ТИНРО-Центра Денис Коцюк, начальник Амуррыбвода Максим Коломоец.

Кроме того, в комиссию включены представители Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, департамента Росприроднадзора по ДФО, Управления ФСБ по Хабаровскому краю, ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны, УМВД России по Хабаровскому краю, территориального управления Россельхознадзора, управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

Fishnews