17 марта 2017 года

Нагрузку на рыбу Азовского и Черного морей рекомендуют снизить

По итогам заседания Азово-Черноморского научно-промыслового совета предложено сократить траловый промысел в Азовском море и перейти на более щадящие орудия лова. Также планируется ввести дополнительные запретные зоны для добычи черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы.

В Севастополе прошло заседание Азово-Черноморского научно-промыслового совета, главной темой на котором стало усиление мер по сохранению водных биоресурсов. В обсуждении приняли участие представители Росрыболовства и его теруправления, Азовского НИИ рыбного хозяйства, Института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН, администраций и рыбацких ассоциаций города Севастополь, Республики Крым, Ростовской области и Краснодарского края, а также рыбодобывающих предприятий Крымского полуострова и объединений любителей подводной охоты.

Участники АЧНПС рассмотрели итоги вылова за 2016 г., совершенствование правил рыболовства и системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов. По результатам заседания одобрен ряд комплексных мер, в том числе решено сократить траловый промысел в Азовском море и перейти на более щадящие орудия лова. Для сохранения черноморской камбалы-калкана и азовской хамсы предложено ввести дополнительные запретные зоны добычи в Черном море. Также планируется изменить конструкции используемых орудий в целях снижения прилова молоди и снять ограничения на подводную охоту в зимний период и ночное время в Азовском и Черном морях, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Для рассмотрения российско-украинской комиссией по вопросам рыболовства в Азовском море подготовлены предложения по сохранению тюльки и бычков. Кроме того, на очередном заседании комиссии планируется рассмотреть вопрос о полном запрете обеими странами тралового лова в азовской акватории. Для рассмотрения российско-абхазской комиссией по рыбному хозяйству выработаны рекомендации по сохранению азовской хамсы.

Также на заседании обсудили перспективы строительства в районе Керчи завода по разведению камбалы-калкана и кефалей мощностью более 1 млн мальков в год. Для реализации проекта потребуется около 250 млн рублей, средства могут быть выделены в рамках компенсации негативного воздействия строительства Керченского моста. В случае положительного решения Правительства РФ предприятие может начать работу уже в 2019 г., отметили в Росрыболовстве.

Fishnews