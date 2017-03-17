17 марта 2017 года

Канада решила создать новый фонд для рыболовства

Правительство Канады заявило о создании нового федерального фонда, который должен помочь развитию рыболовства и аквакультуры на атлантическом побережье страны.

Общий объем средств Атлантического рыболовного фонда составит 325 млн канадских долларов (244,2 млн долларов США). Он создается с целью модернизации рыболовной отрасли, обеспечения высокого качества морепродуктов и устойчивости промыслов, пишет CTV News.

Также фонд будет обеспечивать канадским морепродуктам доступ на национальный и зарубежный рынки, создавать новые рабочие места и поддерживать прибрежные населенные пункты, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на канадскую прессу.

По информации The Guardian, министр сельского хозяйства и рыболовства провинции Остров Принца Эдуарда Алан МакИсаак приветствовал решение федерального правительства и заявил, что оно обеспечит экономический рост одной из главных отраслей региона и сельских населенных пунктов по всему острову.

Правительство Канады совместно с регионами будет заниматься проектами по улучшению качества морепродуктов и устойчивости их добычи. Планируется, что это приведет к процветанию этой отрасли народного хозяйства в будущем.

Fishnews