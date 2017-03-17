17 марта 2017 года

Приморский профсоюз поддержал ученых

Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.

Обращение в связи с задержанием директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова направил главе Росрыболовства Илье Шестакову председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный. Отмечено, что письмо отправлено по поручению президиума.

Председатель профсоюзной организации обращает внимание на роль института в рыбной отрасли, на заслуги и авторитет его руководителей, сообщает корреспондент Fishnews.

В письме подчеркивается, что эксперты ТИНРО представляют нашу страну в межправительственных комиссиях по вопросам рыболовства в бассейне Тихого океана, в крупнейших международных организациях Тихоокеанского бассейна – Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана и Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана.

Отмечено, что в условиях дефицита финансовых средств коллектив института успешно обеспечивает рыбаков-дальневосточников прогнозными данными, в том числе по вновь подошедшим видам – сардине-иваси и скумбрии.

Также в профсоюзной организации обратили внимание на участие сотрудников института в социальной жизни, спортивных и культурных мероприятиях.

В письме говорится, что Лев Бочаров – ученый с мировым именем, посвятивший 20 лет трудовой деятельности, чтобы сформировать команду новаторов и профессионалов, чье имя весомо не только в рыбацком сообществе России, но и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что коллектив ТИНРО-Центра по итогам собрания, состоявшегося 17 марта, выступил с открытым обращением в поддержку Льва Бочарова и Юрия Блинова.

Fishnews