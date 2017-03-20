Новости
В Токио 18 марта прошел первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы. Фото Kyodo

Россия и Япония ищут пути сотрудничества по Курилам

На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.

В Токио 18 марта прошел первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы. Делегаты обменялись предложениями по перспективным направлениям с учетом приоритетных задач социально-экономического развития региона, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России.

Как пишет Nikkei Asian Review, главной темой было создание специального режима, который не должен влиять на правовые позиции обеих сторон в затянувшемся споре о суверенитете над островами.

Представители России и Японии обсудили возможность реализации двусторонних проектов, в частности в области рыболовства. Однако вопрос законодательного их оформления, связанного со спорным статусом территорий, все еще нуждается в проработке, отмечает японское издание. По словам Такэо Акибы, стороны рассмотрели многие вопросы будущего соглашения, однако пока не достигли стадии, на которой оно будет заключено.

Игорь Моргулов подчеркнул, что двусторонняя экономическая деятельность должна вестись таким образом, чтобы не нарушать законодательство РФ. Заместитель министра рассказал, что Россия приготовила пакет мер для социального и экономического развития островов.

По информации The Japan Times, ранее, 17 марта, депутаты правящей в Японии Либерально-демократической партии опубликовали доклад о потенциальных двусторонних проектах, а также предложили создать новую экономическую зону вокруг Южных Курил. Эта инициатива, основанная на запросе жителей Немуро и соседних муниципалитетов Хоккайдо, предполагает совестное разведение колючего краба (ханасаки), а также взаимодействие в рыбопереработке и организации туристических круизов. Представитель Министерства иностранных дел Тосихиро Аики заявил, что переговоры с Россией будут вестись, основываясь на этом докладе и учитывая интересы Японии.

По итогам встречи Такэо Акиба заявил, что теперь начнется детальное обсуждение предложенных проектов, а также необходимой для их реализации законодательной базы, пишет Japan Today. Обе стороны согласились, что понадобится привлечение внешних экспертов.

Планируется, что следующий этап переговоров пройдет в Москве. Его сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. В российском МИД ожидают, что весомый вклад в раскрытие потенциала бизнес-взаимодействия внесет намеченный на конец марта визит в Токио министра экономического развития Максима Орешкина, который недавно был назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.

Fishnews

НазадМетки: крабмоскваяпония

Похожие новости

20 марта 2017 года

Мурманских депутатов интересуют наработки Сахалина

В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.

Владивосток соберет специалистов по Северной Пацифике

В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.

17 марта 2017 года

Россия и Япония обсудят предложения по Курилам

В Токио 18 марта состоится первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы.

16 марта 2017 года

Полярные воды ждут компромиссных решений

Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.

15 марта 2017 года

За торговые связи с Японией будет отвечать Максим Орешкин

Министр экономического развития Максим Орешкин назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

14 марта 2017 года

Инвестквоты по крабам предложили отложить

В новый вариант проекта распоряжения по видам водных биоресурсов, в отношении которых могут выделяться инвестиционные квоты, включили крабов. Но со сроком вступления в силу с 2018 г.

Лента новостей

20 марта 2017 года

Разбирательства по аквакультурным торгам продолжаются

Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.

Съездили на рыбалку – украли забор

В Астраханской области правоохранители задержали двух мужчин, перевозивших похищенные секции металлического забора. Один из них рассказал, что решился на кражу из-за неудачной рыбалки.

Мурманских депутатов интересуют наработки Сахалина

В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.

Мария Прохоренко: Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

В условиях, когда для рыбной промышленности Дальнего Востока не хватает местных специалистов, имеет смысл привлекать молодежь с запада России, отмечает директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко.

Владивосток соберет специалистов по Северной Пацифике

В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.

Вячеслав Шпорт: Прибрежный комплекс сохраняет большое значение

Предприятия, занимающиеся в Хабаровском крае прибрежным ловом, обеспечивают рабочие места, в том числе для жителей отдаленных территорий, поставляют на прилавки качественную и доступную рыбопродукцию, отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Коренным рыбакам Чукотки рассказали про лимиты

В Чукотском автономном округе готовятся установить предельно допустимые объемы «традиционных» уловов, не облагаемые сбором. Власти отметили, что эта норма предусмотрена только для рыбалки на участках и региона фактически не коснется.

Камчатка выберет лучших в рыбацком деле

В этом году в Камчатском крае восьмой раз пройдет конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Участникам нужно будет продемонстрировать достижения в работе.

Охрану омуля поручат спецгруппе

Для борьбы с браконьерами на Байкале Росрыболовство создало оперативную группу «Сарма». В задачи подразделения входит охрана омуля в периоды активизации незаконного промысла.

17 марта 2017 года

Приморский профсоюз поддержал ученых

Необходимо защитить доброе имя коллектива ТИНРО-Центра и его руководителей, считает президиум профсоюзной организации работников рыбного хозяйства в Приморье.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза

Евгений КАЦ

Наша главная задача – эффективное правоприменение

Все интервью

Личное мнение

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Все материалы

Крупным планом

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.