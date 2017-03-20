20 марта 2017 года

Россия и Япония ищут пути сотрудничества по Курилам

На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.

В Токио 18 марта прошел первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы. Делегаты обменялись предложениями по перспективным направлениям с учетом приоритетных задач социально-экономического развития региона, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России.

Как пишет Nikkei Asian Review, главной темой было создание специального режима, который не должен влиять на правовые позиции обеих сторон в затянувшемся споре о суверенитете над островами.

Представители России и Японии обсудили возможность реализации двусторонних проектов, в частности в области рыболовства. Однако вопрос законодательного их оформления, связанного со спорным статусом территорий, все еще нуждается в проработке, отмечает японское издание. По словам Такэо Акибы, стороны рассмотрели многие вопросы будущего соглашения, однако пока не достигли стадии, на которой оно будет заключено.

Игорь Моргулов подчеркнул, что двусторонняя экономическая деятельность должна вестись таким образом, чтобы не нарушать законодательство РФ. Заместитель министра рассказал, что Россия приготовила пакет мер для социального и экономического развития островов.

По информации The Japan Times, ранее, 17 марта, депутаты правящей в Японии Либерально-демократической партии опубликовали доклад о потенциальных двусторонних проектах, а также предложили создать новую экономическую зону вокруг Южных Курил. Эта инициатива, основанная на запросе жителей Немуро и соседних муниципалитетов Хоккайдо, предполагает совестное разведение колючего краба (ханасаки), а также взаимодействие в рыбопереработке и организации туристических круизов. Представитель Министерства иностранных дел Тосихиро Аики заявил, что переговоры с Россией будут вестись, основываясь на этом докладе и учитывая интересы Японии.

По итогам встречи Такэо Акиба заявил, что теперь начнется детальное обсуждение предложенных проектов, а также необходимой для их реализации законодательной базы, пишет Japan Today. Обе стороны согласились, что понадобится привлечение внешних экспертов.

Планируется, что следующий этап переговоров пройдет в Москве. Его сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. В российском МИД ожидают, что весомый вклад в раскрытие потенциала бизнес-взаимодействия внесет намеченный на конец марта визит в Токио министра экономического развития Максима Орешкина, который недавно был назначен специальным представителем президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией.

Fishnews