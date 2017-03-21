21 марта 2017 года

Аляска ждет богатые подходы горбуши

Уловы лосося на Аляске в 2017 г. превысят прошлогодние более, чем на 100 млн особей, прогнозируют специалисты. Ожидается, что прибавку обеспечит в основном горбуша.

Прогноз по лососевым дал Департамент рыболовства и охоты Аляски (Alaska Department of Fish and Game). Если подсчеты его специалистов окажутся верными, общий вылов различных видов лосося в водах штата в 2017 г. может достигнуть 204 млн особей, сообщает корреспондент Fishnews. Это значительно больше результата прошлого года - 112,5 млн штук.

Отметим, что прошлогодний прогноз оправдался лишь отчасти. Разница составила 49 млн особей и она была не в пользу рыбаков. В путину-2016 на Аляске было поймано 434 тыс. чавыч, 52,9 млн нерок, 3,9 млн кижучей, 39 млн горбуш и 16 млн экземпляров кеты. Всего предприятия освоили 112,5 млн лососей.

Специалисты ожидают, что в этом году добыча нерки в штате снизится до 40,8 млн особей, а горбуши - напротив, вырастет до 141,9 млн штук. Прогнозируют также рост уловов кижуча и кеты - до 4,7 млн и 16,7 млн особей соответственно.

Fishnews