Новости
Корсаков

В порту Корсаков создадут структуру для электронной торговли ВБР

В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».

Целями проекта, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства и в соответствии с перечнем поручений президента России, станет создание полноценной структуры, которая сможет обеспечить организацию и проведение аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией.

Проект станет первый подобным опытом для России. Реализация намеченных планов будет осуществляться через создание до 1 июля 2017 г. ООО «Сахалинский аукционный рыбный дом» (САРД).

Планируется, что в перспективе САРД будет обеспечивать организацию аукционов и биржевых торгов по реализации рыбопродукции как на внутренний рынок, так и за рубеж, в том числе с участием компаний – нерезидентов Российской Федерации.

Кроме того, «Сахалинский аукционный рыбный дом» будет оказывать транспортно-логистические услуги по доставке рыбопродукции, реализованной через организованные торги; осуществлять декларирование товаров, предназначенных на экспорт.

Важным направлением работы САРД должна стать торгово-закупочная деятельность для дальнейшей реализации приобретаемой рыбопродукции через организованный торги.

Также создаваемая структура будет заниматься проведением маркетинговых исследований по ситуации на рынках рыбопродукции стран АТР.

Участниками проекта станут ООО «Южный терминал» и АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Поддержку создаваемой структуре также окажут в агентстве по рыболовству Сахалинской области. В ближайшие месяцы будет разработан подробный план реализации проекта (дорожная карта).

В ходе запланированной работы будет использован практический опыт и наработки его участников. В частности, опыт «Дальневосточного аукционного рыбного дома» по организации аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией, в том числе на экспорт.

«На сегодняшний день мы отработали технологию, которая может быть интегрирована в действующие терминалы. Обсудив пути возможного сотрудничества с Сахалинской областью, мы приняли совместное решение о внедрении имеющегося опыта в реализуемый сегодня проект логистическо-перерабатывающего центра в порту Корсаков. С нашей стороны есть полная готовность по оказанию необходимого консалтингового и технического содействия по организации торгов на базе Сахалинского аукционного рыбного дома», – рассказал Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Непосредственным строительством и эксплуатацией объектов, которые войдут в состав Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра; перевалкой и хранением рыбопродукции, предназначенной для реализации с участием ООО «САРД» на организованных торгах займется компания «Южный терминал». Она также будет отвечать за контроль качества рыбопродукции, выставляемой на торги, и ряд других аспектов.

«Наша цель – создать полномасштабную структуру, обеспечивающую интересы рыбопромышленников. В Корсакове будет организован полноценный логистический центр, где будет использован лучший опыт Кореи и Японии. Мы хотим создать благоприятные условия для промышленников Сахалина, в первую очередь», – прокомментировал предстоящую работу генеральный директор ООО «Южный терминал» Арслан Висаидов.

Fishnews

НазадМетки: сахалиняпония

Похожие новости

21 марта 2017 года

Сергей Лавров: Проектам по Южным Курилам – особое внимание

На российско-японских переговорах в формате «2+2» особое внимание министры иностранных дел уделили вариантам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

20 марта 2017 года

Мурманских депутатов интересуют наработки Сахалина

В Мурманской области надеются перенять опыт Сахалина по развитию рыболовства в шестимильной зоне. Вопросы любительского лова камчатского краба и промысла рыбы на маломерных судах обсуждают с участием парламентариев региона.

Россия и Япония ищут пути сотрудничества по Курилам

На российско-японских переговорах рассмотрели перспективы реализации двусторонних проектов на южных Курильских островах, в частности в рыбном хозяйстве. Было отмечено, что вопрос их законодательного оформления связан со спорным статусом территорий.

Владивосток соберет специалистов по Северной Пацифике

В октябре в столице Приморья пройдет 26-я сессия Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Россия примет это мероприятие уже в четвертый раз.

17 марта 2017 года

Россия и Япония обсудят предложения по Курилам

В Токио 18 марта состоится первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы.

16 марта 2017 года

Полярные воды ждут компромиссных решений

Участники очередного раунда переговоров по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана рассчитывают найти компромиссные решения по проекту соглашения о предотвращении ННН-промысла в арктических водах.

Лента новостей

21 марта 2017 года

Сергей Кудряшов: Стараемся предметно работать с рыбаками

Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов.

Техрегламент увидел свет

Решение Совета ЕЭК о техрегламенте «О безопасности рыбы и рыбной продукции» подписали все члены Совета Евразийской экономической комиссии, сообщил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Китай ждут на форуме в Санкт-Петербурге

Заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов пригласил китайскую сторону принять участие в первом «Русском рыбном форуме» и Международной выставке рыбной промышленности, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября.

У Китая и России насыщенная «рыбная» повестка

Во Владивостоке открылась 26-я сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. В повестке встречи – реализация двусторонних соглашений, организация поставок продукции из России в КНР, возможности инвестиций.

Нельму и муксуна защитили запретами

Внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. В частности, в ряде регионов полностью запрещен промысел нельмы и муксуна.

Аляска ждет богатые подходы горбуши

Уловы лосося на Аляске в 2017 г. превысят прошлогодние более, чем на 100 млн особей, прогнозируют специалисты. Ожидается, что прибавку обеспечит в основном горбуша.

Сергей Лавров: Проектам по Южным Курилам – особое внимание

На российско-японских переговорах в формате «2+2» особое внимание министры иностранных дел уделили вариантам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Колыма делает ставку на ЛРЗ

Магаданская область планирует восстановить и модернизировать мощности рыборазводного завода в селе Талон. На федеральном уровне принято предварительное решение о выделении средств на реконструкцию предприятия.

Специалисты России и Норвегии ищут проекты для сотрудничества

21 марта в Мурманске пройдет международный семинар, посвященный вопросам внешнеэкономического сотрудничества российских и норвежских предприятий в сфере рыболовства и судостроения.

20 марта 2017 года

Разбирательства по аквакультурным торгам продолжаются

Арбитражный суд Приморского края подтвердил незаконность торгов по акватории для аквакультуры, заявили в УФАС. В территориальном управлении Росрыболовства между тем отмечают, что нужно дождаться мотивированного решения суда.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей КУДРЯШОВ

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

Сергей КУДРЯШОВ

Стараемся предметно работать с рыбаками

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Петр САВЧУК

На рыбных прилавках пора навести порядок

Руководитель Амурского территориального управления Росрыболовства Сергей МИХЕЕВ

Руководитель Амурского теруправления Росрыболовства

Сергей МИХЕЕВ

Одними запретами браконьерство не искоренить

Заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора ТИНРО-Центра

Игорь МЕЛЬНИКОВ

Вывод из ОДУ – вопрос без универсального решения

Все интервью

Личное мнение

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот» Мария ПРОХОРЕНКО

Директор по кадрам компании «Интеррыбфлот»

Мария ПРОХОРЕНКО

Надо помогать ребятам воплощать мечты о море

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Два подхода к оценке эффективности инвестквот

Все материалы

Крупным планом

Для того чтобы рассказать бизнесу, каким образом работать с информационной системой по оформлению ВСД, управление Россельхознадзора по Приморскому краю решило проводить во Владивостоке семинары

Предпринимателей учат оформлять «ветеринарки» на уловы

Рыбный аукцион

Рыба на публичных торгах: почему не продается и что делать

Все материалы

События

Генеральный директор компании «Русская рыбная фактория» Ирина МИХНОВА

Ликбез по дальневосточной рыбе

Утро выдалось снежное и ветреное, однако на реку Найба все равно съехалось много народу

«Сахалинский лед – 2017»: настоящим рыбакам пурга – не помеха!

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.