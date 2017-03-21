21 марта 2017 года

В порту Корсаков создадут структуру для электронной торговли ВБР

В порту Корсаков реализуют проект по созданию условий и инфраструктуры для электронной торговли водными биоресурсами и продукцией их переработки. Первым шагом станет организация к июлю 2017 г. «Сахалинского аукционного рыбного дома».

Целями проекта, который реализуется в рамках государственно-частного партнерства и в соответствии с перечнем поручений президента России, станет создание полноценной структуры, которая сможет обеспечить организацию и проведение аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией.

Проект станет первый подобным опытом для России. Реализация намеченных планов будет осуществляться через создание до 1 июля 2017 г. ООО «Сахалинский аукционный рыбный дом» (САРД).

Планируется, что в перспективе САРД будет обеспечивать организацию аукционов и биржевых торгов по реализации рыбопродукции как на внутренний рынок, так и за рубеж, в том числе с участием компаний – нерезидентов Российской Федерации.

Кроме того, «Сахалинский аукционный рыбный дом» будет оказывать транспортно-логистические услуги по доставке рыбопродукции, реализованной через организованные торги; осуществлять декларирование товаров, предназначенных на экспорт.

Важным направлением работы САРД должна стать торгово-закупочная деятельность для дальнейшей реализации приобретаемой рыбопродукции через организованный торги.

Также создаваемая структура будет заниматься проведением маркетинговых исследований по ситуации на рынках рыбопродукции стран АТР.

Участниками проекта станут ООО «Южный терминал» и АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Поддержку создаваемой структуре также окажут в агентстве по рыболовству Сахалинской области. В ближайшие месяцы будет разработан подробный план реализации проекта (дорожная карта).

В ходе запланированной работы будет использован практический опыт и наработки его участников. В частности, опыт «Дальневосточного аукционного рыбного дома» по организации аукционных и биржевых торгов рыбопродукцией, в том числе на экспорт.

«На сегодняшний день мы отработали технологию, которая может быть интегрирована в действующие терминалы. Обсудив пути возможного сотрудничества с Сахалинской областью, мы приняли совместное решение о внедрении имеющегося опыта в реализуемый сегодня проект логистическо-перерабатывающего центра в порту Корсаков. С нашей стороны есть полная готовность по оказанию необходимого консалтингового и технического содействия по организации торгов на базе Сахалинского аукционного рыбного дома», – рассказал Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Непосредственным строительством и эксплуатацией объектов, которые войдут в состав Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра; перевалкой и хранением рыбопродукции, предназначенной для реализации с участием ООО «САРД» на организованных торгах займется компания «Южный терминал». Она также будет отвечать за контроль качества рыбопродукции, выставляемой на торги, и ряд других аспектов.

«Наша цель – создать полномасштабную структуру, обеспечивающую интересы рыбопромышленников. В Корсакове будет организован полноценный логистический центр, где будет использован лучший опыт Кореи и Японии. Мы хотим создать благоприятные условия для промышленников Сахалина, в первую очередь», – прокомментировал предстоящую работу генеральный директор ООО «Южный терминал» Арслан Висаидов.

Fishnews