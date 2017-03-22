22 марта 2017 года

К ОДУ минтая решили подойти осторожно

Продолжается подготовка материалов общего допустимого улова на 2018 г. К определению ОДУ минтая решено подойти консервативно, но возможны корректировки, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Общий допустимый улов на 2018 г. и корректировки ОДУ на 2017 г. рассмотрели на объединенном заседании Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве и Совета директоров рыбохозяйственных НИИ. Мероприятие состоялось в федеральном агентстве 20 марта.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин изложил результаты предыдущих обсуждений, состоявшихся на заседании межинститутской рабочей группы и ученом совете института. По итогам 2016 г. вылов составил более 4,7 млн тонн, на 5,8% превысив показатель предыдущего года. Объемы добычи стали рекордными, прирост зафиксирован практически по всем рыбохозяйственным бассейнам. «Соответственно динамике вылова меняется и объем общего допустимого улова. Сравнивать общие допустимые уловы корректно с 2009 годом, когда федеральным законодательством был определен перечень водных биоресурсов, для которых устанавливаются общие допустимые уловы. За этот период ОДУ изменялся в небольших пределах – от 2,76 млн до 3,11 млн тонн, при среднем уровне 2,90 млн тонн. На 2018 год суммарный ОДУ составил 2,967 млн тонн – на 14 тыс. тонн выше, чем в 2017 году», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рекомендации по ресурсам Дальнего Востока

Основное обсуждение коснулось ОДУ минтая в Дальневосточном бассейне. Решено оставить допустимый улов в Охотском море на уровне 2017 г. и сократить вылов у Курил и в Беринговом море с возможностью дальнейшей корректировки. «Основания для увеличения объемов есть, запасы растут, но существуют и определенные риски недоосвоения, учитывая ситуацию на промысле, ледовую обстановку. Поэтому сейчас к определению ОДУ на 2018 год подходим консервативно, при этом будем мониторить ход промысла и по итогам мониторинга примем решение по корректировкам», – заявил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На заседании поддержали рекомендации межинститутской рабочей группы по ОДУ трески, сельди и камбал на Дальнем Востоке. Суммарный допустимый улов трески на 2018 г. по сравнению с 2017-м увеличился на 9,3% – до 132,96 тыс. тонн. Увеличение произошло главным образом за счет Западно-Беринговоморской и Чукотской зон (+16,4 тыс. тонн). В остальных районах, за исключением Западной Камчатки, изменения незначительные.

Разрешенный вылов сельди на 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизился незначительно – на 0,7 тыс. тонн, до 325,45 тыс. тонн. При этом в основном районе промысла – Северо-Охотоморской подзоне – ОДУ практически не изменился (+1 тыс. тонн).

Допустимый улов тихоокеанских лососей определен исходя из современного состояния запасов: целесообразно оставить ОДУ в 2018 г. в исключительной экономзоне России без изменений на уровне последних лет – 22,5 тыс. тонн. Напомним, что с 2016 г. действует запрет на добычу анадромных видов рыб в российских водах дрифтерными сетями.

Предложения по другим бассейнам

В Северном бассейне ОДУ устанавливается только в отношении промысловых беспозвоночных: крабов камчатского и стригуна опилио и гребешков. По камчатскому крабу рекомендуется увеличить допустимый улов в 2018 г. на 1,43 тыс. тонн – до 9,94 тыс. тонн. Прирост ОДУ опилио, как ожидается, составит 1,97 тыс. тонн – увеличение до 9,84 тыс. тонн. Осваивать этот вид краба в Баренцевом море впервые начали в прошлом году, хотя ареал до сих пор точно не определен, рост запасов уже позволил увеличить общий допустимый улов на 2017 г.

В Балтийском море по шпроту и балтийской сельди (салаке) принято решение оставить объем изъятия на уровне 2017 г.

Основу вылова в Каспийском море составляют вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука: в целом ОДУ в 2018 г. по сравнению с текущим годом осталось практически без изменений.

В озере Байкал рекомендовано значительно сократить вылов омуля в 2018 г. – до 220 тонн, эти объемы будут распределены для искусственного воспроизводства, научных исследований, нужд КМНС и любительской рыбалки, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

На нынешний год готовят поправки

Из корректировок на 2017 г. поддержано решение увеличить ОДУ камчатского краба в Баренцевом море. На основании расчетов, которые выполнили специалисты ПИНРО и поддержал ВНИРО, рекомендуется увеличить допустимый улов на 1,43 тыс. тонн – до 9,94 тыс. тонн. Также предлагается увеличить ОДУ травяной креветки и краба синего в Восточно-Сахалинской подзоне.

Принятые решения закреплены в итоговом протоколе. Утвержденные цифры, согласно регламенту, будут размещены для общественного обсуждения, после чего материалы, обосновывающие ОДУ на 2018 г. и корректировки на 2017 г., пройдут процедуру государственной экологической экспертизы.

Fishnews